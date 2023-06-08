4. Sınıf Etkinlikleri - Eğlenceli 4. Sınıf Türkçe, Matematik, Görsel Sanatlar Etkinlikleri

Öğrencilerin son derece donanımlı ve eğitimli birer birey olması hem ailelerin hem de eğitimcilerin en önem verdiği konulardan birisidir. İlkokul mezunu adayı olan 4.sınıf öğrencileri de ilkokuldaki bu son yıllarında ne kadar çok verim alırsa ileriki yıllarda aynı oranda başarıya sahip olur. Bunun bilincinde olan öğrenci ve aileler 4.sınıf etkinlikleri hakkında araştırma yapmakta, 4.sınıf eğlenceli etkinlikler nelerdir merak etmektedir. Gelin sizler için hazırladığımız içeriğe göz gezdirelim.

4.Sınıf İçin Eğlenceli Ve Eğitici Etkinlikler

Bir öğrencinin öğrenirken eğlenmesi oldukça önemli bir husustur, çünkü sıkılarak ya da bunalarak yapılan bir dersten verim almak herkes için zordur ancak iştahla, eğlenerek yapılan dersleri ise pek çok öğrenci iple çeker. Bu nedenle etkinliklerden öğrencilerin keyif alması dikkat edilmesi gereken noktalardan birisidir. 4.sınıf okuyan öğrenciler yaşları itibariyle yaptıkları etkinliklerden büyük öğrencilere göre daha çabuk sıkılabilir, bu etkinliklerde çocukların ruhuna da dokunan bazı kavramların olması gerekir. Örneğin, tiyatro müsameresi tam da bu yaşlar için harika bir etkinliktir, öğrenciler takım halinde çalışma, ezber yapabilme yetilerini ve rol yeteneğini gayet keyif alarak geliştirme şansına sahip olacaktır. Verdiğimiz örnekteki gibi çocukların hem eğlenip hem de gerek zeka gerekse eğitimlerini geliştirebilecekleri etkinliklerden bazıları şunlardır;

Takımlar oluşturup proje ödevleri ve sunum hazırlamak.

İki kişilik gruplar kurup, derslerle ilgili soru cevap yarışması düzenlemek.

Belirli bir soru adeti belirleyip çözüldükten sonra tüm sınıfı ödüllendirmek (slayttan sinema izletilebilir ya da bahçeye çıkartılabilir)

Her öğrenci 1 adet soru hazırlar ve hepsi bir araya getirilerek tüm sınıfa test olarak vermek. (dersi net kavrayabilmek için o konuda soru üretebilmek önemli bir husustur, ayrıca kendi hazırladıkları sorularla sınav olan çocuklar bu durumdan memnun olacaklardır.)

Şiir ya da mani günleri düzenleyip aşık atma oyunu oynamak hem öğrencileri güldürecek hem de sözel ve edebi bilgilerini pekiştirecektir.

4.Sınıf Matematik Etkinlikleri

Malum matematik dersi ilkokulun ilk yıllarından itibaren bazı çocuklar için en korkutucu ders olarak nitelendirilmekte. Öğrencilere bu dersi sevdirmek bazı anlarda konunun yarısını anlatmaya eş değerdir desek abartmamış oluruz. 4.sınıfta okul hayatlarında ilk kez karşılaştıkları bazı matematik konularının öğrencilerin gözünü korkutmaması için, bazı derslerde etkinliklerle konu işlemek çok verim sağlayacaktır. Örneğin;

Toplamı tahmin etme ( verilen toplama işlemlerini en yakın onluğa/yüzlüğe yuvarlama)

Zihinden çarpma işlemi yarışması

Melodili bir şekilde ritmik sayma işlemi ( şarkı edasıyla ritmik sayı sayma zaman zaman öğrencileri güldürecek, eğlenirken öğreneceklerdir)

Geometrik şekillerle tanımları eşleştirme

4.Sınıf Görsel Sanatlar Etkinlikleri

Akademik dersler kadar sanat konulu dersler de öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesi ve donanımlı bir öğrenci olmaları için üzerinde durulması gereken konular arasında yer alır. Pek çok öğrencinin severek katıldığı görsel sanat üzerine olan derslerde etkinlikler yapmak, onların bu dersleri daha iyi kavramasına ve çok daha severek derse katılmalarını sağlayacaktır. Bahsi geçen etkinliklere örnek vermek gerekirse;