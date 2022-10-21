Temel Geometrik Kavramlar - 4. Sınıf Geometride Temel Kavramlar Konu Anlatımı ve Örnekleri

Temel geometrik kavramlar doğru, düzlem ve nokta olarak karşımıza çıkar. Matematiğin uzlamsal ilişkilerde bir alt dal olarak ele alınan geometri, matematik öğreniminde önemli bir alana sahiptir. Bu yazımızda biz de sizler için 4. sınıf geometride temel kavramlar konu anlatımını detaylı bir şekilde işleyeceğiz.

GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR NELERDİR?

Geometride temel kavramlar nokta, düzlem ve doğrudur. Şimdi bu kavramları daha yakından inceleyeceğiz:

Nokta: Kalemin ucu ile bir yüzeye bıraktığınız iz nokta olarak adlandırılır. Eğer noktanın bir boyutu yoksa bunlar harfler ile ifade edilir.

Doğru: Doğru'nun sözlük anlamı sonsuz noktalar kümesidir. Doğruların iki ucunun da sınırsız olduğunu ve tek boyutlu bir şekilde bulunduğunu bilmeniz gerekir. Eğer çizilen tek bir doğru üzerinde farklı noktalar da varsa bu doğrusal noktalar olarak adlandırılır. Doğru'da bilinmesi gereken bir diğer özellik ise birbirinden farklı olan iki noktadan geçen doğru sayısının bir olmasıdır.

İki nokta arasında bir uzaklık varsa bu, gerçek sayıların farkının mutlak değeri olarak ifade edilir. Mutlak değer içerisinde dışarı çıkan her sayı pozitif olduğu için buradaki noktalar arasındaki uzaklığın da negatif olamayacağını hızlıca fark edebiliriz.

İki nokta arasındaki mesafe ise şu şekilde yazılır:

X ve Z : |XY| = |a-b|

Düzlem:

Doğruların çizildiği yüzeylere düzlem adı verilir.

Düzlemler iki boyutludur ve sınırsızdır.

Bir nokta üzerinden sınırsız düzlem geçebilir.

AÇILAR NEDİR?

Geometrideki temel kavramlardan biri de açılardır. Açılar geometri derslerinde en çok karşınıza çıkacak olan konudur. Derece ile ölçülebilen açı birbirini iki nokta ya da yüzeyden ortaya çıkan doğruların oluşturduğu geometri terimidir. Açıların farklı çeşitleri bulunur. İşte açı çeşitleri ve özellikleri:

Dar açı: Dar açıda ölçüler o ila 90 derece açısında ortaya çıkar.

Dik açı: Dik açıda açı ölçüsü 90 derecedir.

Geniş açı: Genş açıda açı ölçüsü 90 ila 180 derece arasındadır.

Doğru açı: Doğru açı ölçüsü 180 derecedir.

Tümler açı: Tümler açıda iki açının ölçüsü toplandığında 90 elde edilmelidir. Bütünler açı: Bütünler açıda iki açının ölçüsünün toplamı 180 derecedir.