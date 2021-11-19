4. Sınıf yabancı dil (İngilizce) konuları - MEB 2021-2022 4. sınıf İngilizce konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Günümüzde ekonomik ve toplumsal bakımdan küreselleşen dünyada yabancı diller bilmek neredeyse kendi dilini iyi kullanmayı bilmek kadar önemsenen bir konu haline gelmiştir. Dünya çapında en yaygın olarak kullanılan dillerden biri ise İngilizce'dir. Bu nedenle Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda henüz temel eğitim düzeyinden itibaren İngilizce dersi verilmektedir. Öyle ki İngilizce eğitimi, ilkokulun ikinci sınıfından itibaren temel düzeyde verilmeye başlanır. Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda verilen İngilizce dersi de tüm diğer dersler gibi, Bakanlık tarafından hazırlanan öğretim programları dahilinde kurgulanmaktadır.

İngilizce dersi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan öğretim programı kapsamında yürütülen müfredata göre 4. sınıf düzeyinde öğrencilere kazandırılması hedeflenen, yapılan çeşitli etkinlikler yoluyla öğrencilere özgüven, motivasyon ve yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu bir yaklaşım kazandırmaktır. Bu kapsamda 4. sınıf düzeyinde öğrencilere yönelik olarak hazırlanmış olan temalar şunlardır:

Yiyecek ve içecekler

Boş zaman aktiviteleri

Gündelik etkinlikler

Meslekler

Giysiler

Kişisel ve fiziksel özellikler

Ülkeler ve milliyetler

Tüm bu temalar kapsamında öğrencilere kazandırılması hedeflenen başlıca becerilerden biri, ilgili konular kapsamında yer alan temel kavramları ve bunların doğru telaffuzlarını öğrenmeleridir. 4. sınıf düzeyinde öğrencilere bu kapsamda yoğun olarak dinleme ve konuşma etkinlikleri yaptırılır. Öğrencilere dinleme ve konuşma becerileri kazandırmak amacıyla eğlenceli oyunlar, şarkılar, canlandırmalar, boyama etkinlikleri, kesme ve yapıştırma etkinlikleri ve resim etkinlikleri öğretilir ve uygulanır. 4. sınıf düzeyinde hedeflenen kazanımları edinen öğrencilerin,

Kendisini ve başkalarını tanıtabilmesi,

Karşısındaki muhatabına yaşadığı yer, gündelik yaşamdaki ilişkileri ve sahip olduğu şeylerle ilgili sorular sorabilmesi ve bu türden sorulara uygun yanıtları verebilmesi beklenir.

Görüldüğü üzere, dördüncü sınıf düzeyinde öğrencilerin karşılıklı olarak çok temel düzeyde bir iletişim kurabilmeleri hedeflenmektedir. Bu kapsamda kullanılan ders kitabında yer alan ünitelerde yer alan temel konular aşağıda yer almaktadır.

4. sınıf yabancı dil (İngilizce) dersi üniteleri ve içerikleri

1- Sınıf kuralları

Sınıf kuralları başlıklı ilk ünite içeriğinde öğrencilere, sınıfa girerken ve sınıfta ders işlenirken uyulması gereken kurallar ve davranışlarla ilgili İngilizce kavramlar öğretilir. Öğretmenin öğrenciye verebileceği oturmasını, tahtaya kalkmasını söylemek gibi talimatların İngilizce karşılıkları öğretilir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin birbirlerinden temel ihtiyaçlarını istemelerini sağlayacak, temel düzeydeki iletişimlerini İngillizce olarak yürütebilmelerine imkân verecek cümleler öğretilir.

2- Milliyet

Bu ünitede çocuklara, dünyanın önde gelen ülkelerinin ve ülkemize komşu olan ülkelerin İngilizce isimleri, bayrakları ve renkleri ile birlikte öğretilir. Bunun yanı sıra kuzey, güney, doğu ve batı kavramlarının İngilizce karşılıkları öğretilir. Daha önceki sınıflar düzeyinde öğretilen temel tanışma cümlelerine ek olarak, nereli olduğunu, hangi milletten olduğunu ve yaşadığı yeri söylemek de öğretilir.

3- Çizgi karakterler

Bu ünitede, öğrencilere gündelik yaşamda kullanabilecekleri temel bazı kelimeler ve kavramlar, çizgi karakterler üzerinden anlatılır.

4- Boş zaman

Bu ünitede öğrencilere, gündelik yaşamdaki boş zaman etkinliklerinin İngilizce söylenişleri öğretilir.

5- Benim Günüm

Bu ünitede, gündelik yaşamda gün boyunca gerçekleştirilen en temel etkinliklerin, örneğin uyanmak, kalkmak, sabah temizliği yapmak, giyinmek, kahvaltı yapmak ve okula gitmek gibi temel etkinliklerin İngilizce karşılıkları aktarılır. Bunun yanı sıra tarihi, saati, günün sabah, öğle ve akşam gibi zaman dilimlerini İngilizce söylemek öğretilir.

6- Bilim ile eğlence

Bu ünitede öğrencilere temel bilimlerin isimleri ve bunlarla ilgili yapılan etkinlikler İngilizce olarak öğretilir. Böylece hem temel bilimlerin İngilizce bilgisi verilir, hem de çocukların bilime ve bilgiye merak duyması sağlanır.

7- Meslekler

Bu ünitede de toplum yaşamında yer alan en temel meslekler, bu mesleklere mensup olan kişilerin eğlenceli çizimleri üzerinden öğretilir.

8- Benim kıyafetlerim

Bu ünitede öğrencilere, gündelik yaşamda kullanılan en temel giysilerin isimleri, bu isimlerin doğru telaffuzları ve bu giysilerin mevsimlere göre uygunluk durumları öğretilir. Böylece çocuklar kıyafetlerin ve mevsimlerin İngilizce olarak ifade edilmesini öğrendikleri gibi, aynı zamanda mevsimlerle giyim arasındaki uygun bağlantılar konusunda da bilinçlenirler.

9- Benim arkadaşlarım

Bu ünitede, öğrencilerin akrabalarıyla birlikte arkadaşlarını da fiziksel özelliklerine göre tanımlayabilmeleri için gerekli olan İngilizce kavramlar öğretilir.

10- Yiyecekler ve içecekler

Bu ünitede de yine eğlenceli çizim, etkinlik ve içerikler kullanılarak, öğrencilere temel yiyecek ve içecek maddelerinin İngilizce karşılıkları öğretilir.