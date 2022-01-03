40 Kimin Numarası? 40 Nerenin Telefon Kodudur?

Pek çok bilmediğimiz numara ile karşı karşıya kalabilmekteyiz. Özellikle numaraların başında tanımadığımız 2 ya da 3 haneli telefon kodları ile karşılaşabiliyoruz. Bu telefon kodlarından biri de 40 nolu koddur. Peki, 40 kimin numarasıdır? İşte, tüm detaylar…

40 Nerenin Kodudur?

40 nolu telefon kodu Romanya'ya aittir. Arayan numaranın başında 40 nolu kod varsa bu arama Romanya'dan geliyor demektir. Romanya'da yaşayan birilerini aramak isteyenler telefon numaralarının başına 40 yazmaları gerekmektedir. Aranan numarayı doğru yazsanız bile eğer 40 kodunu yazmazsanız ya da yanlış yazarsınız aradığınız numara geçersiz olacaktır. Bu takdirde ilgili kişiyle görüşmeniz gerçekleşemeyecektir.

40 Nolu Kod Hangi Durumlarda Kullanılır?

40 nolu telefon kodu Romanya'ya ait olduğundan, Romanya'da yaşayan biri ile iletişim kurmak isteyen vatandaşların ilgili telefon numarasının ön kısmına +40 yazmaları gerekmektedir. Böylece iletişim kurulmak istenen kişiye rahatça ulaşılmış olur.