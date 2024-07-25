44 yıllık tecrübeyle 3 ülkede eğitim

2015 yılında KKTC'nin Girne şehrinde eğitim öğretime başlayan Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) 44 yıllık köklü bir geçmişe sahip. Final, 1980 yılından bu yana anaokulundan üniversiteye her yaşta öğrenciye 500'ü aşkın kurumunda, Türkiye, Azerbaycan ve Kıbrıs'ta hizmet veriyor. Üniversitenin diğer kurucu ortağı ise KKTC'de turizm alanında faaliyet gösteren en büyük kurumlardan biri olan DMG-Akgünler Grup. UFÜ genç bir üniversite olmasına rağmen arkasında Final Eğitim Kurumları'nın ve DMG-Akgünler Grubu'nun deneyim ve başarısı bulunuyor.Öğrencilerine ulusal ve uluslararası alanda tanınmış akademisyenler ile kaliteli bir eğitim fırsatı sunan UFÜ, öğrenci başına düşen akademisyen sayısının yarattığı avantajla da öğrencilerinin akademik başarısına büyük katkılar sağlıyor. AR-GE çalışmalarını ve bu çalışmalara harcanan bütçeyi her yıl artıran Final Üniversitesi, hayata geçirdiği projelerle üniversiteler arasında adından söz ettiriyor. Güçlü bir kadroya sahip olan UFÜ, sadece derslerde değil, ders dışı eğitici, sosyal ve kültürel diğer etkinliklerle de öğrencilerini mezuniyet sonrasına hazırlıyor. Öğrencilerine iş dünyasıyla iç içe olabileceği kariyer ve beceri odaklı yoğun eğitim ve uygulama içeren bir öğrenim süreci sunuyor.Bilimsel çalışmaları verdiği teşviklerle destekleyen Uluslararası Final Üniversitesi, çeşitli iş birliği anlaşmalarıyla kamu kuruluşları ve özel kurumlarla ortak projelere imza atıyor. Bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen Final, uygulamalı eğitime ağırlık veriyor. Sadece teorik bilgilerle donatılmış değil, teorik bilgileri pratikte kullanmaya hazır mezunlar yetiştirmeyi hedefliyor. Birçok programın müfredatında yer alan zorunlu staj öğrencilere bu imkânı sunuyor.Gençlerin geleceğine yatırım yapan Final Üniversitesi, "girişimcilik" ve "sürdürülebilirlik" konularına büyük önem veriyor. KKTC'deki girişimcilik derneklerinden biri olan GİKAD ile yıl içinde gerçekleştirilen projelerden biri KKTC genelinde yürütülen "Yeşil Okullar" projesi. Proje kapsamında geçtiğimiz yıl yeşil bayrak verilen 19 okula bu yıl yenileri eklendi. Ayrıca diğer paydaşlarla birlikte bu yıl başlatılan e-fidan projesi de başarıyla sürdürülüyor. Sene içerisinde birçok alanda yapılan sosyal sorumluluk çalışmaları da devam ediyor. 2023 yılında kurulan Final Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi tarafından başlatılan 1'inci Girişimcilik Yarışması da Nöro ölçümleme yöntemi ile oluşmuş jüri ile değerlendirilen ilk yarışma olmuş, ilk 3 girişim projesi ödüllendirilmişti.Üniversite bünyesinde oluşturulan Kariyer Merkezi, öğrencileri iş hayatına hazırlamak için birebir görüşmeler yapıyor, çeşitli eğitimlerle öğrencileri seçebilecekleri mesleklerle ilgili bilgilendiriyor. Bu yıl ilk defa düzenlenen Kariyer Haftası'nda öğrenci ve mezunların kariyer planlamalarına destek olacak uygulamalar yapılıyor. Öğrenciler eğitim aldıkları alanla ilgili sektörü yakından tanıma şansı yakalıyor. Öğrenciler laboratuvarlarda uygulama ve üretim yapıyor. Örneğin, bütün Türkiye'yi etkileyen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminden sonra Eczacılık Fakültesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte depremzedelere gönderilmek üzere tentürdiyot gibi ürünler ürettiler.Uluslararası Final Üniversitesi'nin sağladığı en büyük ayrıcalıklardan biri mezunlarına sunduğu iş garantisi ve önceliği. Öğrencilere noter onaylı iş garanti belgeleri ders başlangıç tarihinden hemen sonra veriliyor. İngilizce, Türkçe ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri ile Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğinden mezun olan öğrenciler, Türkiye'nin 500'ü aşkın noktasındaki Final Eğitim Kurumlarında işe başlayabiliyor. Mezunlar ve mezun adayları Final Eğitim Kurumlarının bilgi ve deneyimiyle online olarak ücretsiz KPSS kursları alabiliyor veya Hukuk Fakültesinin uzman kadrosu ile hakimlik, savcılık sınavlarına hazırlık kursları da sağlıyor.