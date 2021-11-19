5. Sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 5. sınıf matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Matematik dersi ilkokul düzeyinde 4 temel tema etrafında verilir: Sayılar ve işlemler, geometri, ölçme, veri işleme. İlkokul düzeyinde yani 4. Sınıfın sonuna kadar bu dört tema etrafında verilen Matematik dersleri, ortaokul düzeyine gelindiğinde yani 5. Sınıftan itibaren, farklı temalar etrafında sürdürülür. Ortaokul matematik derslerinin etrafında şekillendirildiği temalar şunlardır:

Sayılar ve İşlemler

Cebir

Geometri ve Ölçme

Veri İşleme

Olasılık

5. sınıf matematik dersi müfredatı ve ders kitabı içeriği

5. sınıf matematik dersinde kullanılan ders kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2018 yılında beş yıllığına ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Hâlen kullanılan bu ders kitabında, toplam olarak 6 adet ünite bulunmaktadır