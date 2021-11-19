5. Sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 5. sınıf matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Matematik dersi ilkokul düzeyinde 4 temel tema etrafında verilir: Sayılar ve işlemler, geometri, ölçme, veri işleme. İlkokul düzeyinde yani 4. Sınıfın sonuna kadar bu dört tema etrafında verilen Matematik dersleri, ortaokul düzeyine gelindiğinde yani 5. Sınıftan itibaren, farklı temalar etrafında sürdürülür. Ortaokul matematik derslerinin etrafında şekillendirildiği temalar şunlardır:
- Sayılar ve İşlemler
- Cebir
- Geometri ve Ölçme
- Veri İşleme
- Olasılık
5. sınıf matematik dersi müfredatı ve ders kitabı içeriği
5. sınıf matematik dersinde kullanılan ders kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2018 yılında beş yıllığına ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Hâlen kullanılan bu ders kitabında, toplam olarak 6 adet ünite bulunmaktadır
- 1. Ünite: Matematik ders kitabının birinci ünitesinde, milyonluk doğal sayılar ve doğal sayılarda örüntüler işlenir. Ardından doğal sayılara toplama ve çıkarma işlemleri, doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemleri yapılır. Ardından da sayıların karesini ve küpünü hesaplamak ve parantezli işlemler yapmak öğretilir.
- 2. Ünite: Matematik dersinin ikinci ünitesi, kesirler konusuna ayrılmıştır. Bu kapsamda birim kesirler, bileşik ve tam sayılı kesirler, denk kesirler ve kesirler ile hesaplamalar öğretilir. Ardından, kesirlere toplama ve çıkarma işlemleri öğretilerek ünite sonlandırılır.
- 3. Ünite: Üçüncü ünitede, ondalık gösterimler, ondalık gösterimlerin basamak değerleri, ondalık gösterimleri verilen sayıları karşılaştırma, ondalık gösterimlerle toplama ve çıkarma işlemleri öğretilir. Ardından ise yüzdeler ve yüzdelerin kesir ve ondalık gösterimlerle karşılaştırılması gösterilir.
- 4. Ünite: Dördüncü ünitede, doğru, doğru parçası ve ışın gibi temel geometrik kavramlar öğretilir. Ardından, çokgenler konusuna geçilir ve üçgenler ve dörtgenler ile bunların açılarının ölçüleri anlatılır.
- 5. Ünite: Beşinci ünitede, sıklık tabloları ve sütun grafikleri gösterilir. Ardından uzunluk, çevre ve zaman ölçme konularına değinilir.
- 6. Ünite: 5. Sınıf Matematik derslerinin son ünitesi olan bu ünitede, geometrik şekillerden dikdörtgenin alanını hesaplamak öğretilir. Ardından ise dikdörtgenler prizması ve bunun açınımı ve yüzey alanı gösterilerek son ünite de tamamlanır.