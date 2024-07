5 soruda tercihin merak edilenleri

8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Tercihler başladı. Adaylar 2 Ağustos tarihine kadar tercih yapabilecekler. Adaylara 24 tercih hakkı tanınacak. Gençlerin hayallerini kurdukları üniversitelere gidebilmeleri için tercih döneminde onlara yardımcı olacak tavsiyeleri Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. Öğretim Üyesi Duygu Kotan Türkden SABAH Tercih Eki için verdi. Türkden, tercihte püf noktalar ve dikkat edilmesi gerekenlerden, öğrencilerin tercih sürecinde en çok sorduğu 5 sorunun cevabından, başarı sıralaması yükselen bölümlere kadar birçok konuda bilgilendirmelerde bulundu.Öncelikli olarak üniversite seçiminde bulunacak olan öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve aday şifresi (veya e-devlet şifresi) ile birlikte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (ais.osym. gov.tr) giriş yaparak tercihlerde bulunması gerektiğini hatırlatan Dr. Öğretim Üyesi Duygu Kotan Türkden, her adayın (lisans ve ön lisans olmak üzere) 24 tercih yapma hakkının olduğunu ifade etti. Duygu Kotan Türkden, tercih döneminde ÖSYM'nin web sitesinde yayınlanan üniversite tercih kılavuzunda her sene bazı değişiklikler içerebildiğinin de altını çizerek bu sebeple kılavuzu incelemenin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.Öncelikle başarı sıralaması yükselen bölümler hakkında bilgiler veren Türkden, 2023 YKS'de öğrencilerin tercih listelerinde en çok yer verdikleri programların sırasıyla hemşirelik, bilgisayar mühendisliği, tıp, diş hekimliği, ebelik, fizyoterapi, psikoloji, işletme, hukuk ve ilahiyat olduğunu söyledi. "2022 YKS yerleştirme sonuçları ile 2023 YKS yerleştirme sonuçlarını karşılaştırıldığında da SAY Puan türünde; bilişim ile ilgili (Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği vb) programlarda sıralamaların artmış olduğunu ifade etti. "Aynı şekilde sağlık bölümlerinde de (tıp, diş hekimliği ve eczacılık) bölümlerinde de sıralamaların artmış olduğunu görmekteyiz" diyerek sözlerine devam eden Türkden, "2022 YKS yerleştirme sonuçları ile 2023 YKS yerleştirme sonuçlarını karşılaştırdığımızda EA Puan türünde de öğrencilerin en çok talep ettiği hukuk, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi programların başarı sıralamaları arttı" dedi.Öğrenciler genellikle tercih döneminde akıllarında birçok soru ile karşı karşıya kalır. Bu durum da genelde tercih yaparken durumu daha da zor bir hale sokabiliyor. Duygu Kotan Türkden de öğrencilerin en çok merak ettiği ilk 5 soruyu cevaplandırarak sürece yardımcı olacak bilgilendirmelerde bulundu.YKS tercihleri yapılırken puana değil başarı sırasına dikkat edilmelidir. Çünkü puanlar yıllara göre (sınavın kolay ya da zor olmasına vb. etkenlere bağlı olarak) değişkenlik gösterebilir. Başarı sıralamaları daha gerçekçi veri sağlar. Başarı sıralamalarını da yıllara göre değiştiren ise genel olarak ilgili puan türünde (SAY-EA-SÖZ-DİL) kontenjanların artması-azalması, belirli bölümlere öğrencilerin daha çok yönelmesi vb. durumlardır.Eğer sınav sonucunuzda farklı puan türleri ve sıralamaları var ise tabii yapabilirsiniz. Ama burada da dikkat etmeniz gereken nokta yine sıralamalar ve istek sıranız olmalıdır.Günümüzde en az bir yabancı dili bilmek zorunluluk haline gelmiştir.Bölümü Türkçe okuyayım, bitirince yabancı dil öğrenirim demek sizi bölümü İngilizce okuyanlardan kuşkusuz geride bırakacaktır. Ayrıca bölümü İngilizce okuyanlar okudukları bölümün mesleki İngilizcesine daha fazla hâkim olacaklardır. Yine bölümleri ilgili yabancı dilde yayınlanmış makale-tez ve kitaplara daha hızlı ulaşarak yetkinliklerini fazlası ile arttırma imkânına sahip olacaklardır.Bu seçimde doğal olarak ailenizin veya sizin gelir durumunuzu gözden geçirmenizde fayda var. Sıklıkla vakıf üniversitelerinin yüzde 50 burslu seçenekleri tercih bursları da eklendiğindeki maliyetleri, şehir dışındaki devlet üniversitelerinde okuma ve yaşam maliyetlerinden daha uyguna gelebilmektedir. Bunun yanında büyük şehirlerdeki staj imkanları vb. durumlarda küçük şehirlere göre avantaj olarak değerlendirilebilir.Günümüzde pek az bölüm için bunu söyleyebiliriz. Tıp bunlardan biri. Burada iş bulma şansınızı artıracak meslekten daha çok beceri ve yetkinliklerinizi artırmayı düşünmelisiniz. Bunlar da: Yabancı dil, staj ve çalışma fırsatları, iletişim becerinizi geliştirme, bilişim okur-yazarlığınızı artırmak, problem çözme becerinizi geliştirme, ekip çalışmasına yatkın olma, bölümüzle ilgili okuduğunuz üniversitenin öğrenci kulüplerine katılma vb.