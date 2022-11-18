5 yaşta okullaşma oranı yüzde 98 oldu

MilliEğitim Bakanlığı'nca (MEB) son 1 yılda başlatılan okul öncesi eğitim seferberliği kapsamında 2 bin 176 bağımsız anaokulu, 16 bin 45 anasınıfı açılarak 5 bin 385 anaokulu kapasitesi oluşturdu. Böylece mevcut 2 bin 782 anaokulu kapasitesi 1 yılda 2 katına çıkarılmış oldu. Kapasite artışı okul öncesi okullaşma oranlarına da yansıdı. 5 yaş okullaşma oranı yüzde 65'ten yüzde 98'e yükselerek tarihi rekora ulaştı. Öte yandan 3 yaş okullaşma oranı 1 yılda yüzde 9'dan yüzde 15'e; 4 yaş okullaşma oranı yüzde 16'dan yüzde 36'ya yükseldi. SABAH