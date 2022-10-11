50 bin muhtar üniversiteli olacak

YükseköğretimKurulu (YÖK) üniversitelerin toplum ve kamuya hizmet misyonu kapsamında önemli bir projeye imza attı. Yerel yönetimlerin temel taşı olan muhtarların daha etkin hizmet verebilmesi için Muhtar Akademisi Projesi hayata geçiriliyor. İçişleri Bakanlığı ile ortak yürütülecek projeden 50 bini aşkın muhtar yararlanacak. Eğitimler muhtarların görev yaptığı mahalle ve köylerin coğrafi ve kültürel özellikleri dikkate alınarak verilecek.Eğitimler Türkiye'nin dört bir köşesinde yer alan üniversiteler tarafından verilecek. Eğitimlerin çoğu üniversite kampüslerinde gerçekleşecek. Muhtarlar haftanın belirli günleri tıpkı öğrenciler gibi üniversiteye gidip derse girecekler. Projeyle ilgili bilgi veren YÖK Başkanı Erol Özvar "Projeyle yerel yönetim yapımızın temel taşı olan toplam 50 bini aşkın muhtarımızın daha etkin, verimli ve nitelikli hizmet verebilmelerinin yanı sıra insan odaklı, doğru iletişim temelli bir anlayışla çalışmalarını sürdürebilmelerini sağlamaya yönelik eğitim verilecektir" dedi.Tüm köy ve mahalle muhtarlarına verilecek eğitimin içeriği YÖK İle İçişleri Bakanlığı arasında oluşturulan komisyon tarafından belirlendi. 6 aylık bir hazırlık sürecinde tamamlanan içerikler, tüm illerdeki üniversitelerin öğretim elemanlarınca 2'şer haftalık programla muhtarlara aktarılacak. Muhtarlara verilecek eğitim içerikleri kırsal, kentsel ve turizm bölgelerine göre farklılaştırıldı. Eğitimler ağırlıklı olarak etkin iletişim teknikleri, liderlik becerileri, problem çözmenin yanı sıra yabancı dil ve temel bilgisayar gibi teknik dersleri de içerecek. YÖK Başkanı Özvar eğitim içeriklerinin muhtarların ihtiyaçları çerçevesinde önümüzdeki dönemlerde yeni konuların ilave edileceğini söyledi.