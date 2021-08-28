500 öğrenci kapasiteli okul rekor sürede tamamlandı

Büyük bir katılımla gerçekleşen törenden sonra okulu gezen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Günsel Ailesinin yaptığı bu yatırımlar devletimizi sahiplenme ve geleceğe bir mesaj vermesi adına çok önemlidir. Geçirdiğimiz bu zor dönemler, hastalıklar, pandemiler geride kalacak ve biz yolumuza, bu güzel eserlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkesin farklı siyasi görüşleri olabilir ama burada önemli olan tek bir vücut olmaktır. Bizler nereden nerelere geldiğimizi unutmamalıyız. Kendi kültürümüze ve kendi geçmişimize sahip çıkmalıyız. Günsel ve Yakın Doğu Ailesinin özenli ve seçici bir şekilde yürüttüğü tüm bu çalışmalar için tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Günsel Aile Kurulu'nda 10 Aralık 2020'de KKTC'nin 6 ilçesinin her birinde birer devlet ilkokulu inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü'ne teslim etme kararı aldıklarını ifade eden Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Tam teşekküllü ve eğitime hazır bir şekilde devletimize ve ülkemize kazandırma kararı aldığımız 6 devlet ilkokulundan ilkini, büyük bir gurur ve mutlulukla, Lefkoşa'mız da açtık. Boş bir arsa olarak duran bu alan, 5,5 ay süren geceli gündüzlü bir çalışmanın sonucunda çocuklarımızın cıvıltılarıyla dolacak bir eğitim yuvasına dönüştü" diye konuştu.

Otomotiv, robotik, dijital eğitim platformu ve oyun geliştirme alanlarında olduğu gibi sağlık alanında da yüksek katma değere, AR-GE'ye ve yüksek teknolojiye dayalı projeler üretmeye devam ettiklerini ifade eden Günsel, AR-GE ve tasarımı tamamen Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti ve uluslararası işbirliği ile geliştirdikleri Kovid-19 önleyici nazal spreyin ardından Kovid -19 aşısı geliştirme çalışmalarına da başladıklarının müjdesini verdi.

Yakın Doğu Oluşumunun yapmakta olduğu birçok yatırıma değinen Prof. Dr. Günsel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yakın Doğu Oluşumu olarak yapmakta olduklarımızı ve gelecek için hedeflediklerimizi temelde; babam Dr. Suat Günsel'in üç sözü ile özetlemek istiyorum. Bunlardan birincisi "Adada kıtalı gibi yaşamak istiyorum", ikincisi "Yaptıklarımızla değil, yapmadıklarımızla övünmeliyiz" ve üçüncüsü ise "Sanattır insanlığın tanımı". İşte bu rehberlikle; adamızı ve ülkemizi dünya ile entegre edecek yatırımlar yapmaktan, Kıbrıs Türk Toplumu ve ülkemizi oluşumun asıl sahibi olarak görmekten ve sanatı toplum hayatının değişmez bir parçası haline getirmek için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."