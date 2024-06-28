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Giriş Tarihi: 28.6.2024 11:53 Son Güncelleme: 28.6.2024 13:05

500 tam puanla LGS Türkiye Şampiyonu Afyon’dan çıktı

2023’de LGS Türkiye Şampiyonu ikizler Sena ve Melis Altuntuğ kardeşlerden sonra 2024 LGS sınavına giren 1 milyon öğrenciden biri olan Ömer Faruk Mumyakmaz 500 tam puanla Afyon’un gururu oldu.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
500 tam puanla LGS Türkiye Şampiyonu Afyon’dan çıktı

2023'de LGS Türkiye Şampiyonu ikizler Sena ve Melis Altuntuğ kardeşlerden sonra 2024 LGS sınavına giren 1 milyon öğrenciden biri olan Ömer Faruk Mumyakmaz 500 tam puanla Afyon'un gururu oldu. Okul Müdürü İbrahim Diyar'ın duyurduğu müjdeli haber Şemsettin Karahisari'de sevinçle karşılandı. Diyar, "Okulumuz öğrencisi Ömer Faruk Mumyakmaz'ı tebrik ediyorum. Hepimizi gururlandırdı. Aslında birden fazla şampiyon bekliyorduk ama kısmet Ömer Faruk'muş. Onun başarısında emeği geçen tüm okulumuz öğretmenlerini ve ailesini kutluyorum" dedi.

ANNESİ EĞİTİMCİ

LGS şampiyonlarının okulu haline gelen Şemsettinn Karahisari Ortaokulu başarılı eğitimini sürdürüyor. Geçen yıl ikizler Sena ve Melis Altuntuğ'un tam puanla Türkiye şampiyonu olmasından sonra başarılı eğitim çalışmasını sürdürüyor. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin girdiği LGS sınavında 500 tam puanla Ömer Faruk Mumyakmaz Türkiye derecesi yaptı. Mumyakmaz'ın annesi Gülbahar Mumyakmaz'da aynı zamanda Şemsettin Karahisari Ortaokulu öğretmenlerinden olduğu öğrenildi.

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500 tam puanla LGS Türkiye Şampiyonu Afyon’dan çıktı
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