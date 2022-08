6 ilçeye 6 devlet ilkokulu 20 ayda tamamlandı

Okulun açılışına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri eski komutanı emekli Korgeneral Ömer Paç, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile çok sayıda milletvekili ile davetliler katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Dr. Suat Günsel, vizyonu ve dünya görüşünün merkezine KKTC'yi alarak ülkemiz için dev adımlar atmıştır. Attığı her adımı da başarı ile sonuçlandırmış ve KKTC'nin geldiği noktada katkısı büyüktür. KKTC, pek çok noktada olduğu gibi eğitim alanında da markalaşmıştır. Bu sene açıklanan YKS sonuçlarına, ülkemizi tercih eden öğrenci sayısı geçen yıla göre yüzde 40'ın üzerinde arttı. YDÜ ise bir kez daha ülkemizin en çok tercih edilen üniversitesi oldu. Dünyada yaşanan tüm, ekonomik ve politik olumsuzluklara rağmen eğitim sektöründe yine tüm hızımızla yol almaya devam ediyoruz. Bu tablo geleceğe dair umut veriyor" dedi.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de, "20 ayda yatırımını tamamlayarak bakanlığımıza teslim ettiğimiz üçüncü okulumuzu, Lefkoşa ve İskele'nin ardından Gazimağusamızda ülke çocukları ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları değil, Yakın Doğu Oluşumunu; eğitimden kültür sanata, otomotivden sanayiye, sağlıktan turizme, finanstan teknolojiye kadar faaliyet gösterdiği her sektörde; çaktığı her bir çivi, attığı her bir temel, açılışını yaptığı her bir eser; sadece ve sadece bu güzel ülkeye ve ülkesinin geleceğine inanan, gücünü bu topraklardaki 450 yılı aşkın köklerinden alan güzel halkımıza aittir" diye konuştu.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, 18 bin metrekare arazi üzerine kuruldu. İçerisinde 60 metrekarelik 16 adet sınıf, bilgisayar laboratuvarı, tam donanımlı müzik odası, yönetim ve idari ofisler, öğretmen odaları ve sergi holleri bulunan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, aynı zamanda 4 bin 500 metrekarelik oyun alanına sahip. 165 palmiye ile ağaçlandırılan okulun iç mekanlarına ise 60 sanat eserinin yerleşimi yapıldı. Okulun yapımı aşamasında 4 bin metreküp beton ve 6 bin 500 metrekare parke kullanıldı