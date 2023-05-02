6 milyon gence istihdam imkanı... İpekyolu Kariyer Fuarı HKÜ’de açıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinasyonunda Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı'nın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, 17 paydaş üniversite ve onlarca kurumun işbirliğiyle düzenlediğimiz fuarımız, deprem nedeniyle ertelenmişti. Bugün deprem nedeniyle ara verdiğimiz yüzyüze eğitime de geçiyoruz. Böyle bir fuara ev sahipliği yaptığımız için onur duyuyoruz ama deprem nedeniyle sevincimiz buruk. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Hayatlarını kaybeden öğrencilerimiz ve mezunlarımız için de çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Ülkemizde inanılmaz bir yardımlaşma örneği sergileniyor. Bu da geleceğimiz için büyük bir umut veriyor. Gençler geleceğimizin teminatı. Bu fuar da gençlerimizin mesleklerine ilk adımlarını atma noktasında önemli bir adım. Fuarımız sadece öğrencilerin kariyerlerini değil firmaların nitelikli işgücü ile de tanışmasına vesile oluyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ise, deprem nedeniyle 14 fuarı ertelediklerini belirterek, "Bu fuarlar gençlerimiz için çok önemli. Bunların 3'u uluslararasıydı. Bu fuarı düzenlerken de temkinliydik ama Gaziantep'in konumu ve özellikleri nedeniyle düzenledik. Gaziantep çöldeki bir vaha gibi; Burası önemli bir merkez. Yetenek yönetimi modelinin komponetini yapıyoruz. Bu ne demektir? Liseden başlayarak bir danışman bilgi sistemi kurduk. Bu sistem artık liselerimizde MEB tarafından uygulanıyor. Bu sistem üniversitede olmazsa olmazdır. Aksi takdirde biz gelişen bir durumda olamayız. Yetenek Kapısına 1 milyon 400 bin öğrenci ile 10 bini aşkın şirket kayıtlı. Dünyadan da 100'den fazla ülkeden 2 bin 300 bin üniversitedeki öğrenciler de sistemden yararlanabiliyor" diye konuştu.

Ulusal Staj Programı hakkında da bilgiler veren Atay, "Bu yıl staj programımıza 407 bin başvuru var. Burada homojen bir dağılım var. Bu yıl 300 bin gence kamuda ve özelde staj imkanı sağlamayı planlıyoruz. 2 hafta içinde 90 binden fazla teklif ilgili yerlere gitti. Sadece Gaziantep'te 5 bini aşkın öğrenciden başvuru aldık. Ülkedeki tüm üniversitelere aynı mesafedeyiz. Bizim ülkemiz liyakat sisteminin islediği bir ülke. Bir yere gelmek için aristokratik bir yakinliğinizin olmasına gerek yok. Şu an bu salonda, protokolü işgal eden isimler ülkenin farklı bölgelerinden gelmiş, kendi kariyerleri iyi olan insanlar. Siz eğer iyi eğitim alıp çalışırsanız hangi üniversitede okuduğunuz veya kimin yakını olduğunuz etki etmiyor. Niteliğiniz size kapı aralıyor" ifadelerini kullandı.

Adalet eski Bakanı Abdülhamit Gül de önümüzdeki yüzyılın özgürlük yüzyılı olacağını belirterek, "Demokrasiyi ve özgürlükleri daha da geliştireceğiz. Gençlerin önünü açacağız çünkü bu yüzyılın mimarları sizlersiniz. Önemdeki dönemde yeni ve sivil bir anayasa yapacağız. Kimseyi ötekileştirmeden, herkesin kendisini ifade edeceği bir Türkiye'yi daha da geliştireceğiz. Her zaman gençlerin yanındayız. Önümüzdeki 5 yılda 6 milyon genci istihdam edeceğiz" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, yeni bir dünyanın geldiğini belirterek, "Bu dönemde 'petrol mü altın mı önemli' derken en önemli unsur olarak yetişmiş insan kaynağı öne çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde faaliyet gösteren İnsan Kaynakları Ofisi yetişmiş insan gücümüzü en iyi şekilde yönlendiriyor. Kim hangi zamanda medeniyet kodlarını alırsa öne çıkacak. Biz de iddiası olan bir şehir olarak, bilim, eğitim ve sağlık şehri olmak için çalışıyoruz. Devletimiz gençlerimizin önünü açıyor, onları bilimle ve akılla donatıyor" dedi.