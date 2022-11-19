600 bine yakın öğretmen Kariyer Basamakları Sınavı’na girdi

Sınavda 5'er seçenekli 100 soru soruldu. Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.

"KOLAY BİR SINAVDI"

Sınava katılan öğretmenlerden alınan bilgilere göre sorular oldukça kolaydı. Soruların ilkokul düzeyinde olduğunu söyleyen öğretmenler oldu.

YÜKSEKLİSANSI OLANLAR MUAF

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı verilerine göre, öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için 614 bin 390 öğretmen başvurdu. Bu öğretmenlerin yüzde 99'u yani 606 bin 185'i eğitimlerini tamamladı. Sınava 595 bin 598 başvuru yapıldı. Yüksek lisansı bulunan 94 bin 606 öğretmen uzman, doktorası bulunan 257 öğretmen ise başöğretmenlik sınavından muaf tutuldu.

BAŞÖĞRETMEN SAYISI 346 OLACAK

Eğitim sistemindeki 75 bin 506 uzman öğretmen sayısı, sınavdan muaf olan 94 bin 606 yeni uzman öğretmenle birlikte 170 bin 112'ye, 89 olan başöğretmen sayısı da sınavdan muaf olan 257 öğretmenle 346'ya çıkacak.