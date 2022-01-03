62 Kimin Numarası? 62 Nolu Kod Kime Ait?

Günümüzde sadece ülke içi değil ülke dışı iletişimi de çok rahatlıkla yapabilir haldeyiz. Ancak ülkeler arası iletişimi sağlayabilmek için gerekli olan şey telefon kodlarıdır. Bu kodlar olmadan ülkeler ile iletişim kurmak mümkün olmaz. 62 nolu kod da bu iletişimi sağlayan kodlardan biridir. Peki, 62 nerenin kodudur? İşte, tüm detaylar…

62 Nerenin Kodudur?

62 Endonezya'ya ait telefon kodlarından biridir. Endonezya'da yaşayan bir tanıdığını aramak ya da oradaki kişilerle telefon üzerinden iletişim kurmak isteyenlerin 62 nolu telefon kodunu kullanmaları gerekmektedir.

62 Nolu Kod Ne Zaman Kullanılır?



62 nolu telefon kodu Endonezya'ya ait olduğundan o ülkede yaşayan kişiler ile iletişim kurmak isteyen vatandaşların telefon numarasının önüne 62 kodunu girmeleri ile kullanılabilmektedir. 62 kodunu telefon numarasının ön kısmına yazmayanlar Endonezya ile iletişimi gerçekleştiremezler. Herkes istediği zaman orada bulunan birisini 62 nolu kod ile arayabilir.

62 kodu Hangi Durumlarda Kullanılmaz?

Her ülkenin kendisine ait telefon kodları bulunmaktadır. Bundan dolayı özel olan telefon kodları her ülkeyle iletişim kurmakta yardımcı olmayacaktır. 62 nolu telefon kodu da sadece Endonezya ile iletişim kurmak için oluşturulan hatlardan biridir. Bundan dolayı Endonezya dışında herhangi bir ülke için 62 nolu telefon kodu kullanılmaz.