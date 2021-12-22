7. Sınıf Türkçe Konuları - MEB 2021-2022 7. Sınıf Türkçe Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

7. sınıf düzeyinde verilen eğitim, artık ortaokul düzeyinin sondan bir önceki yılına tekabül etmektedir. Bu nedenle öğrencileri lise eğitimine hazırlayan en önemli düzeylerden biridir. Bu sınıf düzeyinde Türkçe dersleri, öğrencilere bu çerçevede belirli yetkinlikler kazandırmayı hedefler. 7. Sınıf düzeyinde verilen Türkçe derslerinin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı yetkinlikler temel olarak dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma başlıkları altında düşünülen temel becerileri içerir. Bu dört başlık kapsamında öğrencilere kazandırılması amaçlanan beceriler, şunları içerir:

1. Dinleme/izleme:

- Dinlediği ya da izlediği içeriklerde yer alan olay örgüsünün gelişimi ve sonucu hakkında tahminlerde bulunabilme

- Dinlediği ya da izlediği içeriklerde yer alan ve anlamını bilmediği kelimelerin anlamlarını öğrenme

- Dinlediklerini ya da izlediklerini düzgün şekilde özetleyebilme

- Dinlediklerinin veya izlediklerinin ana fikrini, konusunu, duygusunu belirleyebilme

- Dinlediği ya da izlediği hikâye edici metinleri canlandırabilme

- Dinlediği ya da izlediği içeriklerde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit edebilme

- Dinlediği ya da izlediği içeriklerin tutarlılığını sorgulama, bu içeriklerle ilgili görüşlerini bildirme, değerlendirme

- Etkili dinleme stratejilerini uygulama

- Konuşmalarda sözlü olmayan unsurları kavrama

2. Konuşma:

- Hazırlıklı bir şekilde konuşma yapabilme

- Hazırlıksız olarak konuşma yapabilme

- Konuşma stratejilerini uygulayabilme

- Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanabilme

- Konuşmalarında kelimeleri uygun ve doğru şekilde kullanabilme

- Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış ancak dilimizde henüz oturmamış kelimeler yerine bunların Türkçe karşılıklarını kullanma

3. Okuma:

- Noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun şekilde sesli ya da sessiz okuyabilme

- Metni türün özelliklerine uygun bir şekilde okuyabilme

- Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okuyabilme

- Verimli okuma stratejileri uygulama

- Metin içinde yer alan deyim ve atasözlerinin metne katkısını fark etme

- Metinde yer alan söz sanatlarını tespit edebilme

- Çekim eklerinin işlevlerini ayırt edebilme

- Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt edebilme

- Fiillerin anlam özelliklerini kavrama

- Zarfların metnin anlamına olan katkısını anlayabilme

- Anlatım bozukluklarını tespit edebilme

4. Anlama:

- Görsellerden ve başlıktan hareketle okunan metnin konusunu tahmin etme

- Okuduklarını özetleyebilme

- Metnin konusunu, ana fikrini, duygusunu belirleyebilme

- Metindeki yardımcı fikirleri belirleyebilme

- Metinle ilgili soruları yanıtlayabilme

- Metinle ilgili sorular sorabilme

- Metindeki hikâye edici unsurları belirleyebilme

- Metnin içeriğini yorumlama

- Metin türlerini ayırt edebilme

- Medya metinlerini de tıpkı yazılı metinlerde olduğu gibi anlamlandırabilme

7. sınıf Türkçe dersi kitabında tüm bu becerileri kazandırmaya yönelik olarak toplamda 8 tema etrafında üniteler bulunur.

7. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem Üniteleri

1. Ünite: Erdemler

2. Ünite: Millî Mücadele ve Atatürk

3. Ünite: Duygular

4. Ünite: Millî Kültürümüz

7. sınıf Türkçe dersinin ilk döneminde bu 4 ünite kapsamında öğretilmesi hedeflenen temel konular şunlardır:

- Fiiller

- Sözcükte anlam

- Cümlede anlam

- Fiillerde yapı

- Ek fiiller

- Zarflar

- Parçada anlam

7. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem Üniteleri

5. Ünite: Doğa ve Evren

6. Ünite: Sanat

7. Ünite: Kişisel Gelişim

8. Ünite: Bilim ve Teknoloji

7. sınıf Türkçe dersinin ikinci döneminde bu 4 ünite kapsamında öğretilmesi hedeflenen temel konular şunlardır:

- Söz gruplarında anlam

- Cümlede anlam

- Anlatım bozuklukları

- Parçada anlam

- Yazım kuralları

- Noktalama işaretleri

- Metin türleri