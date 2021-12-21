75’in Asal Çarpanları Nelerdir? 75 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

75 sayısının asal çarpanlarını bulmak için bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler genelde çok temel yöntemlerdir. Fakat çoğunlukla sayı değeri küçük sayılara uygulanmaktadır. Çünkü büyük sayılarda oldukça fazla çarpan bulunduğu için bu işlemler uzun zaman almaktadır. 75 sayısının asal çarpanlarını bulmak matematikte pek çok konuda kolaylık sağlayacaktır.

75 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Her doğal sayının en az 2 tane çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlardan birisi 1 sayısı iken diğeri sayının kendisidir. Ayrıca bu çarpanlar haricinde başka çarpanı bulunmayan sayılara da asal sayılar denmektedir. 75 sayısının içinde de bu şekilde bazı asal çarpanlar bulunmaktadır. Bunları bulmak için 3 tane yöntem bulunmaktadır:

Birinci yöntemde 75 sayısının tüm çarpanları teker teker yazılır. Bu çarpanlar arasından asal çarpan olanları seçilir ve sonuca ulaşılır.

İkinci olarak çarpan ağacı yöntemini kullanacağız. Bu yöntemde 75 sayısı en üste yazılır. Bundan sonra ise en küçük asal çarpandan bölmeye başlayarak aşağı doğru sayılar oklarla gösterilerek inilir. Bu şekilde devam edilerek en sonunda tüm oklar asal sayıları gösterdiğinde işlem sonlandırılır ve asal çarpanlar bulunmaktadır.

Üçüncü olarak da bölen listesi oluşturacağız. Bu yöntem aslında asal çarpanlarına ayırma yöntemidir. Burada ise 75 sayısının sağına alta doğru inen uzun bir çizgi çekilir ve çizginin sağına 75 sayısını bölebilen en küçük asal sayıdan başlanarak bölme yapılır ve sol tarafta 1 sayısı elde edilene kadar bölme yapılır. Bu işlem sonucunda sağ tarafta kalan asal sayılar, 75 sayısının asal çarpanlarıdır.

75'in Asal Çarpanları Nelerdir?

75 sayısının toplam 6 tane çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar 1, 3, 5, 15, 25, 75 sayılarıdır. Bu sayılar arasından 3 ve 5 sayıları ise 75 sayısının asal çarpanlarıdır. Aynı zamanda bahsettiğimiz bu çarpanlar 75 sayısının pozitif tam bölenleridir. Buradan da anlaşılacağı gibi bölme ve bölünebilme konusundan EBOB EKOK konusuna kadar pek çok konuda bu çarpanları bilmek büyük kolaylık sağlayacaktır.