8 bin öğrenci kep attı! Akdeniz Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Akdeniz Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Akdeniz Üniversitesi Stadyumunda gerçekleştirildi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Evren Ekingen, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, fakülte dekanları, meslek yüksek okulu müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Öğrenci ve velilerin isteği üzerine mezuniyet töreni sırasında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynadığı Avrupa Futbol Şampiyonası maçı da dev ekranlarda açılırken, öğrenciler hem mezuniyet hem de maç heyecanını birlikte yaşadı.

AKDENİZ ÜNİVERSİTELİ OLARAK HAYATINIZA DEVAM EDECEKSİNİZ

Tıp Fakültesi birincisine belgesini ve plaketini veren Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Bu tablo gerçekten büyüyen, gelişen geleceğe umutla bakan büyük Türkiye tablosudur. Sizlerle gurur duyuyoruz, sizler Türkiye'nin geleceğiniz. Elbette ki sizleri yetiştirmek bizim için en önemli beşeri sermaye yatırımı, bu hususta gerçekten ülkemiz, devletimiz hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Ailelerinizde yemedi yedirdi, giymedi, giydirdi bugünlere sizleri taşıdı. Şükürler olsun ki bugün stadyuma sığmayacak bir büyük aileyi oluşturuyoruz.

Sizler ülkemizde ve dünyanın her yerinde elbette ki çalışacaksınız. Belki akademik hayatınıza devam edeceksiniz ama hiçbir zaman geldiğiniz yeri unutmayacaksınız. Çünkü ne kadar uzun yaşarsanız yaşayın, her zaman mezun olduğunuz okul, üniversite sizin kimliğiniz olacak. Siz Akdeniz Üniversiteli olarak hayatınıza devam edeceksiniz. Ki bu gerçekten çok itibarlı, çok güzel, gurur verici bir kimlik olarak sizlerle birlikte olacak." dedi.

VARLIĞIYLA TÜRK KIZLARINA ROL MODEL OLUYOR

Akdeniz Üniversitesi'nin 40 yılı aşkın bir zamandır Akdeniz'e Antalya'ya kazandıranlara şükran borçlu olduklarını söyleyen Vali Şahin, "Bu muhteşem kampüsü oluşturan ve bu güzel üniversiteyi ilk zamanından bugüne getiren herkese şükran borçluyuz. Bugün de gerçekten çok vasıflı, çok kaliteli, muhteşem bir öğretim üyesi kadrosu sayesinde muhteşem sonuçlar alan çok değerli bir ilim yuvasına sahibiz. Hepsine teşekkür ediyoruz ama özel bir teşekkürü sizlerin de müsaadesiyle bir kişiye yapmak istiyorum. O da kendi memleketinde bir Türk kızı olarak doğup, büyüyüp basamakları birer birer çıkan, sonra kendi memleketinin üniversitesinde Akdeniz Üniversitesi'nde Tıp Fakültesini okuyan, daha sonra yine kendi şehrinin üniversitesinde akademik kariyerleri birer birer çıkan ve eşi ile beraber Türkiye'ye damga vuran bir Türk kadını Özlenen Özkan hocamızıtebrik ediyorum. Kendisi varlığıyla Türk kızlarına rol model oluyor ve onu ben herhâlde bir tanedir diye düşünüyorum kendi üniversitesinden okuyup kendi üniversitesinde rektör olan bir Türk kadını başka var mı Türkiye'de bilmiyorum, zannetmiyorum.

Ona bu muhteşem makamının laik gören Sayın Cumhurbaşkanımızı da burada şükranla yad ediyorum." şeklinde konuştu.Vali Şahin, "Gençler sizlerle gurur duyuyoruz. Türkiye'ye ve dünyaya açılacaksınız ama bir şeyi hiç unutmayacaksınız. Siz birer Türk gencisiniz ve Türkiye'yi temsil edeceksiniz. Mehmet Emin Yurdakul merhumun ifade ettiği gibi hep kalbinizde şu sözlerini unutmayın; Ben birTürküm. Dinim cinsim uludur. Sinem, özüm ateş ile doludur." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ALANINDAKİ BAŞARILARI DÜNYACA BİLİNMEKTE

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Sizler, bugün aldığınız diplomayla sadece bir üniversite mezunu olmakla kalmıyor, aynı zamanda Antalya'mızın çok önemli bir eğitim kurumu olan Akdeniz Üniversitemizden mezun olmanın da gururunu yaşıyorsunuz. Ayrıca üniversitemizin, sağlık alanındaki başarıları dünyaca bilinmektedir. Ben de kovid olduğum dönemde, tekrar hayata kavuşmamı üniversitemizin kıymetli Rektörüne, doktorlarına ve sağlık çalışanlarına borçlu olduğumu ifade etmek isterim. Hepsine sonsuz teşekkürler." dedi.

YAŞANABİLİR BİR GELECEĞİ HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ

Başkan Böcek, "Biliyorum ki hedeflerinizi, hayallerinizi gerçekleştirmeniz için koşullar bazen sizler için zor olabilir. Yeri gelecek haksızlığa uğrayacaksınız, yeri gelecek önünüze engeller çıkacak, belki üzüleceksiniz ya da isteklerinize ulaşıp mutlu olacaksınız. Her ne olursa olsun hedeflerinizden ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Ama unutmayın ki tarih hayal edenleri değil, gerçekleştirenleri yazar. Ben sizlere güveniyorum. Bu güzel ülkemiz için asla umutsuzluğa kapılmayın. Atamızın "Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim" sözünü unutmayın. Siz gençlerimizle birlikte bilginin ve eğitimin gücünü kullanarak, yaşanabilir bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz." şeklinde konuştu. Akdeniz Üniversitesi ile birçok alanda iş birliği yapıldığının altını çizen Başkan Böcek, "Çalıştaylar, sempozyumlar ve konferanslar düzenledik. Üniversitemizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan otopark sorununu çözmek için 1797 araçlık otopark ve aynı zamanda afet toplanma merkezini bitirdik. Bundan sonra da yine üniversitelerimizle, gençlerimizle bu kenti birlikte yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.

MEZUNİYET HAYATINIZIN YENİ BİR BÖLÜMÜNÜN BAŞLANGICIDIR

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Sizler, yıllar süren zorlu çalışmaların, uykusuz gecelerin ve özverili gayretlerin ardından bu önemli günün gururunu yaşıyorsunuz. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Mezuniyet, sadece akademik başarıların kutlandığı bir an değil; aynı zamanda, hayatınızın yeni bir bölümünün başlangıcıdır. Üniversite yaşamınız boyunca kazandığınız bilgi ve beceriler, size sadece mesleki anlamda değil, kişisel gelişiminiz için de önemli bir temel oluşturdu. Burada kazandığınız dostluklar, yaşadığınız deneyimler ve aldığınız dersler, sizlere ömür boyu rehberlik edecektir. Bu noktaya gelmenizde emeği geçen tüm hocalarımıza; üniversitemizin değerli akademik ve idari kadrosuna teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere bilgi ve deneyimleriyle ışık tutarak, bugüne ulaşmanızda büyük bir katkı sağladılar. Aynı şekilde, sizlere destek olan ailelerinize de minnettarız. Onların sevgisi, sabrı ve desteği ile bugün bulunduğunuz konuma gelebildiniz. Onlara da bir alkış rica ediyorum." şeklinde konuştu.

ZORLUKLARI EL BİRLİĞİ İLE KENETLENEREK ATLATTIK

Göreve geldiklerinde üniversiteye başlayan öğrencilerin bugün mezun olduğunu dile getiren Rektör Özkan, "Birlikte geçirdiğimiz bu dört yıl boyunca birçok zorlukla başa çıktık. Pandemi, deprem gibi büyük zorlukları el birliği ile kenetlenerek atlattık. Eğitim hayatınızın bir bölümünde sizlerden uzakta kaldık ne yazık ki. Ama her şeye rağmen üstün gayretlerle eğitiminizi başarıyla tamamladık. Ve büyük bir ailenin üyeleri olarak bugün başarınızı kutluyoruz. Bu süreçte tüm zorluklara rağmen sizlerin en iyi eğitimi alması ve üniversitemizin başarı çıtasını daha da yükseltmek için çabaladık. 2020-2021 yıllarında yaşanan Covid-19 pandemisi ve 2023 yılında yaşanan deprem felaketine rağmen, üniversitemiz eğitim kalitesini ve araştırma kapasitesini önemli ölçüde artırmıştır. Bilimsel üretkenlik ve inovasyon odaklı projelerle desteklenen bu ilerlemeler, uluslararası iş birlikleri ve projelerdeki artışla birlikte Akdeniz Üniversitesi'ni global akademik arenada daha görünür hale getirmiştir." dedi.

YAPAY ZEKA VE VERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNE ÖĞRENCİ ALINACAK

Yenilikçi eğitim modellerini hayata geçirmek için çalışmalarımız sürdüğünü söyleyen Rektör Özkan, yeni dönem itibarıyla Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümüne öğrenci alımına başlanacağını söyledi.

Rektör Özkan, "Bugün, Akdeniz Üniversitesi'nde aldığınız eğitim ve kazandığınız deneyimlerle hayata yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Dünya hızla değişiyor ve sizler bu değişimlerin tam ortasında yer alıyorsunuz. Karşımızda gelişen teknoloji ile muazzam bir potansiyel duruyor. Yapay zeka, robotik, biyoteknoloji, sürdürülebilir enerji ve dijital dönüşüm gibi alanlarda büyük yenilikler yaşanıyor. Bu yeniliklere ayak uydurabilmek ve hatta bu süreçlerin lideri olabilmek için, sürekli öğrenmeye, merak etmeye ve kendinizi geliştirmeye devam etmelisiniz. Dünyadan kopuk olmayın. Etrafınızdaki sorunlara özgün ve özgür fikirler geliştirerek güncel çözümler üretin. Unutmayın ki, her birinizin içinde, dünyayı değiştirebilecek bir güç var. Karşınıza çıkacak zorluklar, büyümenizi ve güçlenmenizi sağlayacak fırsatlardır. Hayatın getirdiği her türlü meydan okumada, cesurca adımlar atın ve asla pes etmeyin. Eğer büyük hayalleriniz varsa, bilmelisiniz ki, bu hayallere ulaşmak için karşınıza çıkan zorluklarla mücadele etmeniz gerekecek. Zorluklar ne kadar büyükse, sonunda elde edeceğiniz ödül de o kadar muhteşem olacaktır." ifadelerini kullandı.

NEREDE OLURSANIZ OLUN ÜLKENİZE SAHİP ÇIKIN

Rektör Özkan, "Bu ülke bizim, hepimizin. Nereye gidersek gidelim, ne yaparsak yapalım, kalbimiz ve emeğimiz hep burada, Türkiye'de olmalı. Evet, yurt dışına gidin, eğitim alın, yeni deneyimler kazanın. Ufkunuzu genişletin ve dünyayı keşfedin. Nerede olursanız olun ülkenize sahip çıkın. Eminim ki, burada bulunan gençler arasından dünyanın sesine kulak vereceği liderler çıkacak. Çünkü dünya, evrensel değerlere saygılı, vicdan sahibi liderlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Özellikle tüm dünyada savaş çanları çalarken, hepimizin ülkemiz için daha çok çalışmamız daha çok üretmemiz gerekiyor. Bu bizim vatanımıza, milletimize olan borcumuzdur. Bu toprakların ekmeğini yedik, suyunu içtik. Bu ülkenin imkanlarıyla büyüdük, okuduk, kendimizi geliştirdik. Şimdi sıra bizde, bu ülkeye olan borcumuzu ödemek için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Lütfen tüm hayatınız boyunca isminizi, ailenizi, Akdeniz Üniversitesini, ülkemizi ve tüm insanlığı yaptığınız büyük işlerle onurlandırın. Sizlere muhteşem bir gelecek diliyorum. Yolunuzun açık, başarılarınız daim olsun!" dedi.

Konuşmaların ardından fakültelerde dereceye giren öğrencilere belgeleri ve plaketleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Tören sonunda öğrenciler kep atarak yeni hayatlarına adım attı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN MAÇI KURULAN EKRANLARA YANSITILDI

Törende ayrıca, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçı kurulan ekranlara yansıtıldı. Maç 2-1 Türkiye'nin üstünlüğüyle sona erdi ve Türkiye çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Maçta gerçekleşen goller esnasında öğrenciler bir yandan mezuniyet sevincini bir yandan da milli maç heyecanını yaşadı.