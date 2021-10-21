9. Sınıf Biyoloji Konuları - MEB 2021-2022 9. Sınıf Biyoloji Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

Canlıları inceleyen bir bilim dalı olan biyoloji, 19. yy'dan itibaren bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Biyoloji; tıp, botanik ve zooloji gibi dalları tek bir çatı altında toplamıştır. 9. Sınıf ile resmen öğrenmeye başlanılan biyoloji dersi canlıları tanıma adına genel bir bilgi sunmaktadır. İşte, 9. Sınıf biyoloji konuları…

9. SINIF BİYOLOJİ KONULARI VE MÜFREDATI

MEB tarafından belirlenen konular 9. Sınıf içerisinde iki dönem boyunca öğrencilere verilmektedir. Belirlenen konular aynı zamanda ÖSYM'nin yapacak olduğu sınavların da konu başlıklarını belirlemektedir. Biyoloji dersi yıl içerisinde 3 ünite olacak şekilde işlenmektedir.

9. SINIF 1. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

1. Yaşam ve Biyoloji

Canlıların Ortak Özellikleri

İnorganik Bileşikler

Organik Bileşik

2. Hücre

Hücre

Hücrenin Yapısı

Hücrenin Kısımları

Bilimsel Yöntem

3. Canlılar Dünyası

Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Sınıflandırmanın Amacı ve Faydaları

Sınıflandırmada Kullanılan Kategoriler

İkili Adlandırma Sistemi

9. SINIF 2. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

Canlılar Dünyası ünitesi uzun olduğu için iki döneme yayılmıştır.

3. Canlılar Dünyası