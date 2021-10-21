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Haberler Eğitim Haberleri 9. Sınıf Biyoloji Konuları - MEB 2021-2022 9. Sınıf Biyoloji Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:55 Son Güncelleme: 21.10.2021 10:55

9. Sınıf Biyoloji Konuları - MEB 2021-2022 9. Sınıf Biyoloji Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

9. Sınıf Biyoloji Konuları - MEB 2021-2022 9. Sınıf Biyoloji Konuları Ve Müfredatı 1. Ve 2. Dönem

Sayısal dersler içerisinde en çok sevilen derslerden biridir biyoloji. Her ne kadar sayısal dersler altında anlatılan bir ders olsa da biyoloji dersi yoğunluk olarak sözel içeriklere ve ezbere dayalı bir derstir. Canlı biliminin detaylı şekilde anlatıldığı bir ders olan biyoloji aynı zamanda çok eğlenceli bir derstir. Peki, 2021-2022 9. sınıf biyoloji ve müfredatı nedir?

Canlıları inceleyen bir bilim dalı olan biyoloji, 19. yy'dan itibaren bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Biyoloji; tıp, botanik ve zooloji gibi dalları tek bir çatı altında toplamıştır. 9. Sınıf ile resmen öğrenmeye başlanılan biyoloji dersi canlıları tanıma adına genel bir bilgi sunmaktadır. İşte, 9. Sınıf biyoloji konuları

9. SINIF BİYOLOJİ KONULARI VE MÜFREDATI

MEB tarafından belirlenen konular 9. Sınıf içerisinde iki dönem boyunca öğrencilere verilmektedir. Belirlenen konular aynı zamanda ÖSYM'nin yapacak olduğu sınavların da konu başlıklarını belirlemektedir. Biyoloji dersi yıl içerisinde 3 ünite olacak şekilde işlenmektedir.

9. SINIF 1. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

1. Yaşam ve Biyoloji

  • Canlıların Ortak Özellikleri
  • İnorganik Bileşikler
  • Organik Bileşik

2. Hücre

  • Hücre
  • Hücrenin Yapısı
  • Hücrenin Kısımları
  • Bilimsel Yöntem

3. Canlılar Dünyası

  • Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
  • Sınıflandırmanın Amacı ve Faydaları
  • Sınıflandırmada Kullanılan Kategoriler
  • İkili Adlandırma Sistemi

9. SINIF 2. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

Canlılar Dünyası ünitesi uzun olduğu için iki döneme yayılmıştır.

3. Canlılar Dünyası

  • Canlı Alemleri ve Özellikleri
  • Canlı Alemleri
  • Bakteriler
  • Arkeler
  • Protistler
  • Bitkiler
  • Mantarlar
  • Hayvanlar
  • Virüsler
  • Virüsler ve Sağlığımız

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9. Sınıf Biyoloji Konuları - MEB 2021-2022 9. Sınıf Biyoloji Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)
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