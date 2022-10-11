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Haberler Eğitim Haberleri 9. Sınıf Felsefe Konuları - MEB Lise 1 - 9. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 11.10.2022 16:08 Son Güncelleme: 11.10.2022 16:08

9. Sınıf Felsefe Konuları - MEB Lise 1 - 9. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

9. Sınıf Felsefe Konuları - MEB Lise 1 - 9. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları 1. ve 2. Dönem

9. sınıf felsefe konuları, bu sınıfta eğitim alan ya da alacak olan öğrencilerin merak ettiği konulardan biridir. Öğrenciler ya da veliler, felsefe dersine daha bilinçli ve gerçekçi bir yaklaşım tarzı sergilemek için müfredat araştırması içine girebilir. Bu nedenle güncel müfredatın elinizin altında bulunmasında fayda vardır. MEB lise 1 1. ve 2. dönem felsefe kazanımları ve 9. sınıf felsefe ders kitabı müfredatı ile ilgili merak ettiklerinizi sizler için derledik.

9. sınıf felsefe konuları, öğrencilerin felsefe bilimine bilinçli bir yaklaşım sergilemesi için düzenlenmiştir. 9. sınıf felsefe müfredatı MEB internet sitesinde güncel halde bulundurulur. Her yılsonunda bakanlık tarafından müfredat çalışması ve güncellemesi yapılır. 9. sınıf 1. ve 2. dönem felsefe müfredatına ulaşmak için ilgili web sitesini takip etmenizde fayda vardır. Lise 1 felsefe konuları ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

9. Sınıf 1. Dönem Felsefe Konuları

9. sınıfta eğitim alan öğrencilerin 1. dönemde alacağı felsefe dersi konuları aşağıdaki gibidir.

  • Felsefe bilimine giriş
  • Felsefenin insanlık için önemi
  • Felsefe bilimine katkı sağlamış bilim insanları
  • Felsefenin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi

9. Sınıf 2. Dönem Felsefe Konuları

9. sınıfa giden öğrencilerin 2. dönemde alacağı felsefe konuları aşağıdaki gibidir.

  • Suje ve obje kavramları
  • Felsefe alanında ün kazanmış filozofların düşünceleri
  • Felsefe filozoflarının düşüncelerine eleştirel yaklaşım sergileyen kişiler
  • Felsefenin din ile olan ilişkileri

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9. Sınıf Felsefe Konuları - MEB Lise 1 - 9. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)
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