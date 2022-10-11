9. Sınıf Felsefe Konuları - MEB Lise 1 - 9. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

9. sınıf felsefe konuları, öğrencilerin felsefe bilimine bilinçli bir yaklaşım sergilemesi için düzenlenmiştir. 9. sınıf felsefe müfredatı MEB internet sitesinde güncel halde bulundurulur. Her yılsonunda bakanlık tarafından müfredat çalışması ve güncellemesi yapılır. 9. sınıf 1. ve 2. dönem felsefe müfredatına ulaşmak için ilgili web sitesini takip etmenizde fayda vardır. Lise 1 felsefe konuları ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

9. Sınıf 1. Dönem Felsefe Konuları

9. sınıfta eğitim alan öğrencilerin 1. dönemde alacağı felsefe dersi konuları aşağıdaki gibidir.

Felsefe bilimine giriş

Felsefenin insanlık için önemi

Felsefe bilimine katkı sağlamış bilim insanları

Felsefenin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi

9. Sınıf 2. Dönem Felsefe Konuları

9. sınıfa giden öğrencilerin 2. dönemde alacağı felsefe konuları aşağıdaki gibidir.