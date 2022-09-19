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Haberler Eğitim Haberleri Abdala Kar Yağıyor Demişler, Titremeye Hazırım Demiş Ne Demek? İşte Atasözünün Anlamı ve Cümle içinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 19.9.2022 15:04 Son Güncelleme: 19.9.2022 15:09

Abdala Kar Yağıyor Demişler, Titremeye Hazırım Demiş Ne Demek? İşte Atasözünün Anlamı ve Cümle içinde Kullanımı

Abdala Kar Yağıyor Demişler, Titremeye Hazırım Demiş Ne Demek? İşte Atasözünün Anlamı ve Cümle içinde Kullanımı

Günlük hayatımızda atasözleri ve deyimler dil kalıplarımızda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu atasözlerinden biri de abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş atasözüdür. İnternet üzerinde birçok kullanıcı bu atasözü hakkında araştırma yapmıştır. Peki abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş ne demek? İşte bu atasözünün anlamı ve cümle içinde kullanımı...

Atasözlerinin genel anlamlarına atasözleri ve deyimler sözlüğünden, Türk Dil Kurumundan, internet sitelerinden rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Bizler de bugün sık araştırılan atasözlerinden biri olan abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş atasözünün anlamını ayrıntılı olarak sizler için paylaştık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Abdala Kar Yağıyor Demişler Titremeye Hazırım Demiş Ne Demek?

Abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş atasözü anlam olarak; zorluklarla sürekli mücadele eden, zorluklara alışmış kişiler için söylenen bir atasözüdür. Bu kişiler zorluklara karşı her türlü mücadeleye kendini hazır hisseden insanlardır. Diğer bir söylemle bu sıkıntılarla sürekli uğraşan insanlar olduğu için onları her kötü konu kolay kolay etkilemez. Cümle içinde de bu duruma benzer durumlar hakkında konuşulurken kolayca kullanılabilen bir atasözüdür.

Abdala Kar Yağıyor Demişler Titremeye Hazırım Demiş Atasözünün Anlamı

Atasözleri genellikle öğüt temelli, öğüt verme önceliği olan sözler olup, toplum içinde oluşan konuları baz almaktadır. Bu sözlerden biri Abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş atasözüdür. Bu sözde anlatılmak istenen; "yoksulluk ve sıkıntı çeken kişiler için kış çok kaygı yaşatan bir durum değildir" gibi bir anlam verilmek istenmiştir. Bunun sebebi de bahsedilen kişilerin zorluklara karşı her şekilde göğüs gerebileceğidir.

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Abdala Kar Yağıyor Demişler, Titremeye Hazırım Demiş Ne Demek? İşte Atasözünün Anlamı ve Cümle içinde Kullanımı
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