Absorbsiyon Nedir? Kimyada Absorbsiyon Olayı Ne Demek, Nasıl Gerçekleşir?

Kimya gibi alanlarda birçok terimsel ifade bulunur. Bunlar içerisinde öne çıkanlardan birisi de Absorbsiyon kelimesidir. Kelimenin anlamı kadar bu olayın nasıl gerçekleştiği de oldukça önemli noktalar içermektedir. Kimya ile ilgilenen kişilerin karşısında sıkça çıkan absorbsiyon kelimesi için maddelerin emilmesi tanımlaması yapılabilir. Absorbsiyon nedir, nasıl gerçekleşir sorularının yanıtlarını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Absorbsiyon Nedir?

Absorbsiyon en basit tanımı ile bir maddenin enerji çeşitlerini emebilmesi ya da soğurması olarak açıklanabilir. Bu kelime kimya alanında daha çok emilme ve soğurma olarak tanımlanmaktadır. Fizik, kimya ve biyoloji gibi alanlarda çok sık kullanılan terimler arasında bulunur. Bu açıdan anlamı da kullanıldığı alana göre farklılık taşıyabilmektedir. Bazı örnekler vermek gerekir ise şunlar söylenebilir:

Fizik alanında; elektromanyetik radyasyonun ortam ya da herhangi bir yüzey tarafından emilmesi önemli bir örnektir.

Kimya alanında; bir çözeltinin madde içine geçmesi de yine önemli örneklerdendir.

Biyoloji alanında; besin maddelerinin sindirim sistemi tarafından emilmesi ve vücuda alınmasını örnek vermek mümkün olur.

Radyasyon fiziğinde ise; radyasyonun bir maddenin içine tam olarak nüfuz etmesi ve enerji transferinin gerçekleşmesi örnek verilebilir.

Hem bilim hem de mühendislik alanında oldukça önemli terimlerdendir.

Absorbsiyon Olay Nasıl Gerçekleşir?

Genel bir tanımlama yapıldığında bir madde ya da enerjinin farklı bir maddeye geçişi şeklinde ifade edilebilen absorbsiyon kelimesi fizik ve kimya alanında çok kullanılır. Gerçekleşme süreci de kimyada, fizikte, biyolojide farklılık gösterebilir. Bunun yanında her alanda maddelerin farkı da yine hem gerçekleşme sürecini hem de nasıl meydana geldiğini farklılaştırabilir.

Örneğin fiziksel absorbsiyon bir maddenin başka bir maddenin emilimi şeklinde gerçekleşir. Kimyasal absorbsiyon olayında bir gazın bir sıvı içerisinde çözünmesi örneği verilebilir. Biyoloji alanında ise insanlardaki sindirim sisteminde bulunan bağırsak hücrelerinin besin maddelerini emmesi önemli bir örnek olabilir.