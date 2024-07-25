ABÜ’de sektörle ortak eğitim

Antalya Bilim Üniversitesi'nde (ABÜ) iş dünyasıyla ortak hareket ediliyor. Disiplinler arası çalışmaları teşvik ederek öğrencilerini çağın gereksinimlerine uygun şekilde yetiştirmeyi amaçlayan ABÜ'de iş dünyasıyla ortak çalışmalar yapılıyor. Üniversitenin öğretim programlarında sektör liderleri tarafından desteklenen ders içerikleri de yer alıyor. ABÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin "Üniversitemizin gelişen ve büyüyen ailesine hoş geldiniz. İnsan hayatını şekillendiren, geleceği inşa eden bir eğitim kurumu olarak, sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Misyonumuz bilimin ışığında ülkesine ve dünyaya katkıda bulunabilecek bireyler yetiştirmektir. Üniversitemizin dinamik bir öğrenme ortamı, modern altyapısı ve sektörel iş birlikleriyle desteklenen birçok fakültesi ve bölümü bulunmaktadır. Bu sayede, öğrencilerimiz en güncel bilgilerle buluşturularak, iş hayatında lider bireyler olma potansiyelini taşırlar. Sizleri, bilgiye aç, öğrenmeye istekli ve vatanına katkı sağlamaya hazır bireyler olarak yetiştirmek için buradayız. Başarılarınızın ve deneyimlerinizin, üniversitemizi daha da zenginleştireceğine inanıyoruz" dedi. Rektör Ekercin SABAH Tercih Eki için ABÜ'yü şöyle tanıttı:Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya'da köklü bir eğitim geleneği ve yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan özel bir üniversitedir. Bilimin ışığında ilerleyen üniversitemiz, öğrencilerine geniş bir akademik yelpaze sunarak yeni ufuklara açılan kapılar aralar. Nitelikli eğitim kadrosu ve modern altyapısıyla donatılmış olan Antalya Bilim Üniversitesi, disiplinler arası çalışmaları teşvik ederek öğrencilerini çağın gereksinimlerine uygun şekilde yetiştirmeyi amaçlar. Üniversitemizin öğretim programları, sektör liderleri tarafından desteklenen ve iş dünyasında saygın bir konuma sahip olan ders içerikleriyle zenginleştirilmiştir. Antalya'nın güzelliklerinden ilham alarak, öğrencilerimize hem akademik hem de sosyal anlamda zengin bir deneyim sunuyoruz. Antalya Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında ilerleyen her birey için ideal bir öğrenme ortamı sunmayı amaçlamaktadır.Öğrencilerimizin yaşamın içinde, başarılı, aktif, sosyal, sportif ve sanatsal olarak da donanımlı bir birey olmaları için gerekli imkânları elde edebilecekleri eşsiz bir kent Antalya. Kayak, rafting, scuba diving, yamaç paraşütü, yüzme, tenis, voleybol, futbol, basketbol ve daha fazlası ile sizleri öğrencilik yıllarınızı keyifli bir yaşam tarzına dönüştürmeye davet ediyoruz.Dünyadaki pek çok farklı kültür, inanç ve yaşayışın izlerini beraberlerinde şehrimize getiren yabancı uyruklu öğrencilerimiz, Antalya Bilim Üniversitesi'nin öğrenci kontenjanının yüzde 35'ini oluşturur. Türkiye'nin en yüksek yabancı uyruklu öğrenci kontanjanına sahip üniversitemizde farklı kültürden gelen yabancı öğrencilerle birlikte eğitim almak, öğrencilerimizin mesleki ve sosyal hayatlarına farklı bakış açıları kazanmalarını sağlayacaktır. Ayrıca öğrencilerimiz iş hayatına atıldıklarında ve uluslararası piyasalara açıldıklarında dünyanın pek çok ülkesinde iletişime geçebileceği kişiler tanıyor olacaklar.