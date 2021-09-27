Acele Eş Anlamlısı Nedir? Acele Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçen 'acele' kelimesinin beş tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı kelimeleri bilmek, kelime dağarcığımızı zenginleştirmemiz için önemlidir. Sözlü ve yazılı metinlere farklılık katmamızı sağlayan eş anlamlı kelimeler, bazen bulmacalarda da karşımıza çıkabilmektedir. İşte acele kelimesinin eş anlamlıları…

ACELE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Acil (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Çabuk (Farsçadan dilimize geçmiştir.)

Hemen (Farsçadan dilimize geçmiştir.)

İvedi (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Tez (Farsçadan dilimize geçmiştir.)

Bu beş kelime cümle içinde 'acele' kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı yani anlamdaş olan bu kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldıklarında cümlede anlatım bozukluğu yaşanmaz.

Acele kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "rush" ve "hurry" kelimeleridir.

ACELE KELİMESİNİN ANLAMI

Acele kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı şunlardır:

Hızla yapılan, çabuk, tez, ivedi

Vakit geçirmeden, hemen

Tez davranma gerekliliği

ACELE KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Acele işe şeytan karışır atasözü gerçekten doğru.

Ayağını debriyajdan çekerken acele etmemelisin.

Tam yanına varmıştım ki acele bir işi olduğunu söyleyip arabasına bindi.

ACELENİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM