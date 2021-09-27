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Giriş Tarihi: 27.9.2021 09:28

Acele Eş Anlamlısı Nedir? Acele Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bir işin vakit geçmeden yapılması gerektiği zamanlarda kullandığımız acele kelimesi, günlük hayatta da en çok kullandığımız kelimelerden biridir. Bu kadar çok kullandığımız bir kelime olunca eş anlamlıları da merak edilmektedir. En az kendisi kadar kullanılan acele eş anlamlısı nedir? İşte acele kelimesinin eş anlamlısı.

Dilimize Arapçadan geçen 'acele' kelimesinin beş tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı kelimeleri bilmek, kelime dağarcığımızı zenginleştirmemiz için önemlidir. Sözlü ve yazılı metinlere farklılık katmamızı sağlayan eş anlamlı kelimeler, bazen bulmacalarda da karşımıza çıkabilmektedir. İşte acele kelimesinin eş anlamlıları…

ACELE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

  • Acil (Arapçadan dilimize geçmiştir.)
  • Çabuk (Farsçadan dilimize geçmiştir.)
  • Hemen (Farsçadan dilimize geçmiştir.)
  • İvedi (Öz Türkçe bir kelimedir.)
  • Tez (Farsçadan dilimize geçmiştir.)

Bu beş kelime cümle içinde 'acele' kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı yani anlamdaş olan bu kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldıklarında cümlede anlatım bozukluğu yaşanmaz.

Acele kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "rush" ve "hurry" kelimeleridir.

ACELE KELİMESİNİN ANLAMI

Acele kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı şunlardır:

  • Hızla yapılan, çabuk, tez, ivedi
  • Vakit geçirmeden, hemen
  • Tez davranma gerekliliği

ACELE KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Acele işe şeytan karışır atasözü gerçekten doğru.
  • Ayağını debriyajdan çekerken acele etmemelisin.
  • Tam yanına varmıştım ki acele bir işi olduğunu söyleyip arabasına bindi.

ACELENİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Çok acil buraya gelmeniz gerekiyor.
  • Aksiyon almak için elimizi çabuk tutmamız gerek.
  • Sen gel deyince ben de hemen geldim.
  • Bu kağıtların ivedi bir şekilde yerine ulaşması lazım.
  • Tez gel yârim tez gel.

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Acele Eş Anlamlısı Nedir? Acele Kelimesinin Eş Anlamlısı
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