Adana Etnografya Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Adana Etnografya Müzesi Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Müzede, Adana'nın farklı yörelerine ait giysiler, el sanatları, tarım aletleri, mutfak gereçleri ve birçok eser sergilenmektedir. Bu eserler aracılığıyla, ziyaretçiler Adana'nın geçmişte nasıl bir şehir olduğunu ve insanların nasıl bir yaşam tarzı sürdürdüklerini öğrenebilmektedirler. Adana Etnografya Müzesi nerede, nasıl gidilir gibi soruları sormadan önce misafirlerin bunları öğrenmesi faydalı olur. Adana Etnografya Müzesi yol tarifi ve giriş ücreti fazla zorlanmadan ulaşılabilecek bilgiler arasındadır.

Adana Etnografya Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Adana Etnografya Müzesi, 1975 yılında hizmete açılmıştır. İçerisinde yer alan sergi salonlarında, Adana ve çevresinin tarihine ait birçok eser ve obje sergilenmektedir. Müze, Adana'nın kültürel mirasını koruma ve tanıtma amacıyla kurulmuştur.

Müze, etnografik özelliklere sahip olan eserlerin sergilendiği bir koleksiyona sahiptir. Bu eserler arasında el yapımı dokumalar, geleneksel kıyafetler, takılar, çeşitli el sanatları ürünleri ve daha birçok değerli eser bulunmaktadır. Sergilenen eserler arasında Osmanlı dönemine ait objeler, Türk el sanatlarına ait eserler ve geçmişin izlerini taşıyan antikalar da bulunmaktadır.

Müzenin Konumu

Adana Etnografya Müzesi, Adana'nın Seyhan ilçesinde, Atatürk Caddesi arkasında yer almaktadır. Müze, şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır ve ulaşımı oldukça kolaydır. Müzeye farklı ulaşım seçenekleri ile rahatlıkla gidilebilir.

Adana Etnografya Müzesi Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Adana Etnografya Müzesi'ne, özel araç, toplu taşıma veya taksi ile ulaşabilirsiniz.

Otobüs:121, 132, 133, 170, CEMALPAŞA 2, İTİMAT6, İTİMAT7, ÖZEN 1, 123, 189, CEMALPAŞA 1, CEMALPAŞA 3, ÖZEN 2, ÖZEN 3, 110, 111, 126, 130

Metro: M1Taksi ile: Adana şehir merkezinden taksi ile de müzeye kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Taksi kullanarak müzeye gitmek, hızlı ve rahat bir seçenektir. Şoföre müzenin adresini söyleyerek doğrudan müze önünde inebilirsiniz.

Kendi aracınız ile: Müzeye kendi aracınızla gitmek isterseniz, şehir merkezindeki ana caddeleri takip ederek müzeye ulaşabilirsiniz. Müze, Atatürk Caddesi üzerinde bulunduğu için navigasyon cihazınızı kullanarak veya tabelaları takip ederek kolaylıkla bulabilirsiniz. Müzenin yakınlarında genellikle otopark alanları bulunmaktadır.

Giriş Ücreti

Adana Etnografya Müzesi'ni ziyaret etmek isteyenlerin ödemesi gereken bir giriş ücreti bulunmaktadır. Müzenin giriş ücreti yetişkinler için 12 TL'dir. Müze, haftanın her günü ziyaretçilere açıktır ve ziyaret saatleri 09:00 ile 17:00 arasındadır.