Adana Havzası Neresi? Adana Havzası Hangi İlleri Kapsıyor?

Türkiye'nin güneyinde yer alan Adana Havzası, geniş tarım alanları ve zengin su kaynaklarıyla ülkenin en verimli bölgelerinden biridir. Akdeniz ikliminin etkisiyle yüksek tarımsal üretim potansiyeline sahip olan bu havza, stratejik konumu ve ekonomik katkılarıyla dikkat çeker. Çoğunlukla Çukurova olarak da bilinen Adana Havzası neresi ve hangi illeri kapsıyor?
Adana Havzası, genellikle Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin çevresindeki verimli toprakları ifade eder. Bu nehirler, havzanın en önemli su kaynaklarıdır ve tarımsal üretimin yanı sıra, bölgenin ekosisteminin devamlılığı için de kritik bir role sahiptir. Havza, hem tarımsal hem de endüstriyel faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştiği bir alandır. Pamuk, mısır, buğday, narenciye ve sebze üretimi bu bölgenin tarımsal faaliyetlerinin başında gelir.
Adana Havzası, coğrafi olarak birkaç il sınırını kapsar. Havzanın merkezi Adana ili olsa da, komşu iller de bu havzanın bir parçasıdır. Adana Havzası'nın kapsadığı iller şunlardır:
Adana Havzası, Türkiye'nin tarımsal üretiminde kritik bir rol oynar. Havzada yer alan geniş tarım arazileri, modern sulama teknikleriyle desteklenmekte ve yüksek verimlilik sağlamaktadır. Çukurova olarak da anılan bu bölge, hem Türkiye'nin gıda ihtiyacını karşılayan hem de ihracat yapılan önemli ürünlerin üretildiği bir alandır. Bunun yanı sıra, havzada yer alan endüstriyel tesisler de ekonomiye katkıda bulunmaktadır.