Adana Yağ Camii Nerede, Hangi İlçede? Adana Yağ Camii Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Yağ Camii, taş işçiliği ve mimari süslemeleri ile dikkat çekmektedir. Günümüzde Yağ Camii, Adana'nın tarihi merkezinde yer alan önemli bir ibadet ve ziyaret yeridir. Hem yerli hem de yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Camii, hem tarihi hem de mimari açıdan büyük bir öneme sahiptir ve Adana'nın kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Bu kültürel mirasın ziyaretçileri Adana Yağ Camii nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi konuları yola çıkmadan önce bilmelilerdir.

Adana Yağ Camii Nerede, Hangi İlçede?

Adana Yağ Camii, Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan tarihi bir camidir. 1501 yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından eski kilise haline ekler yapılarak inşa ettirilmiş olup, Osmanlı dönemine ait önemli bir yapıdır.

Adana Yağ Camii Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Adana Yağ Camii Adresi: Alidede Mahallesi, 01020 Seyhan/Adana

Ulaşım

Toplu Taşıma ile Ulaşım

Otobüs: Adana şehir merkezinden geçen belediye otobüsleri ve dolmuşlarla Seyhan ilçesine kolayca ulaşabilirsiniz. Yağ Camii'ne yakın olan duraklardan birinde inip kısa bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz. Önerilen Otobüs Hatları: 7/C, 8/A, 8/B, 066, 110, 114 ve 159 numaralı otobüs hatları bu bölgeden geçmektedir. Metro: Adana Metrosu'nu kullanarak en yakın istasyonlardan birinde inebilirsiniz. Bu istasyonlardan camiye yürüyerek veya kısa bir taksi yolculuğu ile ulaşabilirsiniz. En Yakın İstasyon: Kocavezir İstasyonu, buradan camiye yaklaşık 5-10 dakikalık bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz.

Özel Araç ile Ulaşım

Adana şehir merkezinden Yağ Camii'ne özel araçla gitmek oldukça kolaydır.

Şehir Merkezinden Geliyorsanız: Şehir merkezinden Seyhan ilçesine doğru ilerleyin. Kayalıbağ Mahallesi'ne ulaşarak Yağ Camii'ne varabilirsiniz.

Otopark: Camiye yakın çevrede otopark yerleri bulunmaktadır. Aracınızı park ettikten sonra kısa bir yürüyüşle camiye ulaşabilirsiniz.

Yürüyerek Ulaşım

Adana şehir merkezine veya Seyhan bölgesine yakın bir yerde iseniz, yürüyerek de Yağ Camii'ne ulaşabilirsiniz. Şehir merkezinden Kayalıbağ Mahallesi'ne doğru yürüyerek camiye varabilirsiniz.