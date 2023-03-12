Adana’da ara verilen eğitime 13 Mart’ta yeniden başlanılacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü Elbistan ve Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden 11 il etkilendi. Deprem nedeniyle yıkımların yaşandığı Adana'da da eğitim-öğretime ara verildi. Adana'da 1 Mart'ta açılacağı duyurulan okulların açılması ise 13 Mart'a ertelendi. Adana'da bulunan bin 556 okuldan ağır ve orta hasarlı olmayan okullarda, 516 bin 775 öğrenci 13 Mart günü yeniden okula başlayacak. Bu nedenle hafta sonu olmasına rağmen okullarda hummalı bir çalışma başladı. Deprem nedeniyle okulların bahçesine kurulan çadırlar da kaldırılmaya başlandı. Vatandaşlar eşyalarını topladıktan sonra görevliler tarafından AFAD'ın çadırları tek tek söküldü.Attila İlkokulu bahçesindeki çadırda yaşayan Meryem Özmen binalara girmeye korktukları için çadırda kaldıklarını belirterek, "Ancak okul açılacağı için çadırlar kaldırıldı. Artık başımızın çaresine bakacağız. Çocukların da artık okula gitmesi gerekiyor. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. Eve girmeye hala korkuyoruz. Artık bir süre de araçlarda kalacağız" diye konuştu.