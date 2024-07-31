Adıyaman Pirin (Perre) Örenyeri Nerede, Nasıl Gidilir? Adıyaman Pirin (Perre) Antik Kenti Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Pirin Örenyeri'nde çok sayıda kaya mezarı bulunur. Kaya içine oyulmuş olduklarından dolayı, günümüze kadar sapasağlam ulaşmayı başarmışlardır. Antik dönemde suyun taşınması ve depolanması için yapılan su kanalları ve sarnıçlar da bulunmaktadır. Antik Roma dönemine ait kalıntılar, eski yapılar ve duvarlar vardır. Adıyaman Pirin (Perre) Örenyeri nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar sorularının yanıtı hakkında bilinmesi gerekenler bulunmaktadır.

Adıyaman Pirin (Perre) Örenyeri Nerede ve Nasıl Gidilir?

Pirin Örenyeri, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi sınırları içerisinde, doğayla iç içe bir konumda yer almakta ve tarihi kalıntıları ile ziyaretçilerine oldukça keyifli bir ortam sunmaktadır. Pirin (Perre) Örenyeri'ni ziyaret etmek için ise aşağıdaki yol tariflerini incelemek faydalı olabilir.

Adıyaman merkezinden Gölbaşı ilçesine doğru yola çıkın. Yaklaşık 60 kilometre mesafede yer almaktadır. Adıyaman-Gölbaşı yolunu takip ederek, Gölbaşı ilçesine ulaşabilirsiniz. İlçeye vardıktan sonra Pirin Örenyeri tabelalarını takip ederek örenyerine gidebilirsiniz.

Gölbaşı ilçesi merkezinden Pirin Örenyeri'ne doğru yönlendirme tabelalarını takip ederek kısa bir sürede ören yerine ulaşabilirsiniz.

Adıyaman şehir merkezinden Gölbaşı ilçesine giden otobüs veya minibüsleri kullanarak Gölbaşı'na ulaşabilirsiniz. Gölbaşı ilçesi merkezine vardıktan sonra taksi veya yerel ulaşım araçlarıyla Pirin Örenyeri'ne gidebilirsiniz.

Adıyaman-Gölbaşı yolunu takip ederek yaklaşık 1 saatlik bir yolculukla Gölbaşı ilçesine varabilirsiniz. Gölbaşı ilçesi merkezine ulaştıktan sonra, tabelaları takip ederek Pirin Örenyeri'ne ulaşabilirsiniz.

Malatya şehir merkezinden Gölbaşı ilçesine doğru yola çıkın. Yaklaşık 90 kilometre mesafede yer almaktadır. Malatya-Gölbaşı yolunu takip ederek Gölbaşı ilçesine ulaşabilirsiniz. İlçeye vardıktan sonra tabelaları takip ederek Pirin Örenyeri'ne varabilirsiniz.

Adıyaman Pirin Örenyeri Giriş Ücreti Ne Kadar?

Adıyaman Pirin Örenyeri'nin 2024 yılı giriş ve çıkış saatleri ve giriş ücreti aşağıdaki gibidir. Bu bilgiler ışığında, seyahat planlarınızı yaparken giriş ve çıkış saatlerini dikkate alarak ören yerini ziyaret edebilirsiniz.

Yaz Dönemi (1 Mart - 31 Ekim):

Açılış Saati: 08.00

Kapanış Saati: 19.00

Kış Dönemi (1 Kasım - 28 Şubat):

Açılış Saati: 08.00

Kapanış Saati: 17.00

Giriş Ücreti: