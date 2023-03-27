Adıyaman’da öğrenciler için destek ve yetiştirme kursları başladı

Öğrenciler, deprem sonrası hiç ders çalışamadıklarını ve rakiplerinin kendilerinden bir adım önde olduğunu, bu kursların açılmasıyla birlikte aradaki farkı kapatmak için çalışacaklarını ifade etti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise depremden en çok çocukların etkilendiğine dikkat çekerek, öğrencilerin okullarını özlediklerine işaret etti. Demircan açıklamasında, "Bütün bir millet olarak çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Depremden en çok çocuklarımız etkilendi. Onların hayatları okul üzerine kurgulu ve okuldan uzaklaşınca aslında psikolojileri de bir o kadar bozuldu. Bunu sahada hissediyoruz. Çocuklarımız kalemlerini, defterlerini ve okul ortamlarını özlüyorlar. Okula gelmek istiyorlar. Bu gün itibariyle Adıyaman'ın bir çok ilçesinde eğitim başladı ama en büyük hasar merkezde olduğu için eğitim 27 Mart'ta başlayamadı. Burada bir aylık bir süreç içerisinde hazırlık yapıyorduk. Bir yandan depremzede öğretmeler. Öte yandan depremzede öğrenciler, onları doğru bir lokasyonda buluşturmak için hazırlık yaptık. Öğrencilerimizi servislerle taşıyoruz. Bizi mutlu eden eğitimin bir yerden başlamış olması ve en dezavantajlı gurup olan LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere veriliyor olmasıdır" dedi.