Adlarını finale yazdırdılar

Yurda dönüşlerinde büyük bir coşkuyla karşılanan Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı; Denizli, Ankara, Karaman ve Kayseri şampiyonlarını yenerek finale çıktı. Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı, 12-16 Şubat tarihleri arasında Kastamonu'da düzenlenecek Türkiye Gençler Hentbol Şampiyonası Finalinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Aileleri ve okullarına büyük bir gurur yaşatan genç şampiyonlar, Türkiye, Karaman'da yarı final grup maçlarına Denizli il şampiyonu Orhan Abalıoğlu Lisesi'ni 33-16 yenerek başladı. İkinci günde Ankara il ikincisi ODTÜ Ankara'yı 27-26'lık skorla geçen Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı, üçüncü karşılamada ise Karaman il şampiyonu Karaman Lisesi'ni 34-11'lik skorla yendi. Son maçında da Kayseri il şampiyonu Fevziye Memduh Lisesi karşısında 37-18'lik skorla galip gelen Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Gençler Hentbol Şampiyonası Finallerine kaldı.

KKTC'yi büyük bir başarıyla temsil eden Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı'nı, Cumartesi akşamı geldikleri Ercan Havaalanı'nda Yakın Doğu Koleji Müdürü Ömer Özkan karşıladı. Çiçeklerle karşıladığı öğrencilerine "hepinizle gurur duyuyorum" sözleriyle seslenen Ömer Özkan, "Bu büyük başarıda emeği olan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. 12-16 Şubat tarihleri arasında Kastamonu'da düzenlenecek Türkiye Gençler Hentbol Şampiyonası Finalinde takımımıza başarılar diliyorum" dedi.