Afenesyevo Kültürü Özellikleri - Afenesyevo Kültürü Nedir, Hangi Uygarlığa Aittir, Türk mü?

Afenesyevo kültürü, en eski kültür çeşitlerinden biridir. Afenesyevo kültürü hangi uygarlığa ait sorusu da tarih boyunca merak edilenler arasındadır. Tarih alanına ilgi duyan kişilerin ilk olarak Afenesyevo kültürü nedir sorusu ile araştırmalarına başladığı dikkat çeker. Afenesyevo kültürü özellikleri ve söz konusu kültür alanı ile ilgili merak ettiğiniz diğer konular için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Afenesyevo Kültürü Nedir?

Türk tarihinde Orta Asya'nın özel bir yeri vardır. Proto-Türkler olarak isimlendirilen kültür sahalarına yönelik çalışmalar da Sibirya coğrafyasında ortaya çıkmıştır. Afenesyevo kültürü, Karasuk kültürü, Andronovo kültürü, Taştık ve Tagar kültürleri, yapılan arkeolojik çalışmalarla ortaya çıkmış kültür izleridir.

Afenesyevo kültürü, MÖ 3000 yılında ortaya çıkan bir kültür kalıntısıdır. Söz konusu kültürün etkisi MÖ 3000-MÖ 1700 yılları arasında devam etmiştir. Afenesyevo kültürü Yenisey Irmağı'nın kıyı bölgesinde yer alan Abakan bozkırlarında ortaya çıkmıştır. Bu bölgede yapılan arkeolojik kazılar, bu kanıya varılmasında etkili olmuştur. Bu kültür Volga Nehri ile Altay Dağları arasındaki etkisini göstermiştir. Sibirya bölgesindeki neolitik çağ, bronz çağ ve kalkolitik çağ evrelerinde de kültürün izleri görülmüştür.

Afenesyevo Kültürü Özellikleri Nelerdir?

Afenesyevo kültürü özellikleri ile ilgili aşağıdaki verilere ulaşılmıştır.

Afenesyevo kültürü, madeni aletleri kullanmaya başlayan ilk medeniyetler arasındadır.

Halkın bakır ve buna benzer metalleri işleyebilme yetisi vardır.

Çeşitli silah, süs eşyaları, çanak-çömlek ve işlemeli eşyalar yaygın olarak kullanılan ekipmanlardır.

Kullanılan eşyalarda genellikle kartal ve kurt motifleri kullanılır.

Tarımsal faaliyetler ve hayvancılık, bu kültürün önemli geçim kaynaklarından biridir.

Yapılan kazılarda farklı metallerin yanı sıra at ve koyun kemiklerine de rastlanmıştır.

Afenesyevo Kültürü Hangi Uygarlığa Aittir?

Afenesyevo kültürü Orta Asya kültür esintilerinin izlerini taşır. Yapılan araştırmalarda söz konusu kültürün başka kültürlerle de ilişki kurarak karşılıklı etkileşime girdiği görülür. Bu kültüre sahip olan toplumlar genellikle birkaç aileden oluşurken bazı ailelerde bu sayının 10 aileye kadar çıktığı görülür. Afenesyevo kültürünü sırası ile Okunyev, Andronovo, Karasuk, Tagar ve Taştık kültürleri takip eder. Sayılan kültürlerin özellikleri İç Asya coğrafyasında hâkim olan konargöçer kültürün kaynaklarını oluşturur.

Afenesyevo kültürü ile ilgili ayrıntılı bilgiler içeren çok sayıda araştırma yapılmıştır. Yüksek lisans ve doktora tez konuları arasında da konu ile ilgili ayrıntılı çalışmalar bulabilirsiniz. Bu sayede Afenesyevo kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulabilirsiniz.