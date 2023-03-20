Afet bölgesindeki dört ilde okul kantinlerinden kira bedeli alınmayacak

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Özer, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i kabul etti.

Deprem bölgesindeki okullardaki kantinci esnafının sorunlarının da ele alındığı görüşmede, TESK Başkanı Palandöken, deprem sonrasında bölgedeki kantincilerin sorunlar yaşadığını belirterek okul kantinleri için kira düzenlemesi istediklerini iletti.

Bakan Özer de haziran ayında okul kantini kira artışını, 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca yüzde 25'e sabitleme kararı aldıklarını anımsattı.

Yeni okul kantin düzenlemesiyle ilgili yazının illere gönderildiğini belirten Özer, deprem sonrası bölgedeki okullarda eğitim öğretime ara verildiğini hatırlatarak düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yaşadığımız derin acı sonrası hayatın mümkün olduğunca normalleşebilmesi için aşamalı olarak bölgedeki okullarımızı açıyoruz. Afet bölgesi olarak ilan edilen Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illeriyle Sivas ilinin Gürün ilçesinde yer alan Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlardaki kantin gibi yerlerin kiraları, deprem nedeniyle mağduriyet yaşayan öğrencilerimizin sağlıklı şekilde beslenme ihtiyaçlarının sağlanması ve kantinci esnafının olumsuz etkilenmemesi amacıyla muhammen bedel tespit komisyonu tarafından indirime tabi tutulacak. Depremden en çok etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da ise eğitim öğretimin başlaması durumunda, bu illerdeki Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda kantin yerlerinin kira bedelleri 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlangıcına kadar alınmayacak."

Bakan Özer, ayrıca talep edilmesi durumunda kira sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilebileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Afet bölgesi olarak ilan edilen il ve ilçelerde bulunan okullardaki kantin işletmecilerimizin yaşanan afetin etkileri nedeniyle kantin kira sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedilmesini talep etmeleri durumunda bu talep uygun görülerek karşılıklı fesih işlemleri gerçekleştirilecek, bu fesih işleminden dolayı herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacak."