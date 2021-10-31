Türkçede yer alan her kelimenin farklı anlamı ve kullanımı bulunur. Bu yüzden kişiler okudukları, dinledikleri kelimelerin anlamlarını ya da eş anlamlılarını merak ederek araştırmak isteyebilir. Kelimelerin eş anlamlılarını kullanmak kişilerin cümlelerini ve konuşmalarını daha etkili bir hale getirmeye yardımcı olur. Kişiler farklı yazılışları olsa da aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler ile diyaloglarını zenginleştirir. Bu kelimelerden biri olan afet kelimesinin eş anlamlısı ve kullanımı da merak konusudur. İşte Afet eş anlamlısı nedir? Afet kelimesinin eş anlamlısı ile kurulabilecek örnek cümleler.

AFET KELİMESİNİN ANLAMI

Afet kelimesinin TDK'ya göre farklı tanımları vardır. En çok bilinen tanını doğa olayları sonucu ortaya çıkan yıkımdır. Kötü olayları tanımlamak için de afet kelimesi kullanılır. Afet kelimesi aynı zamanda güzelliği ile dikkatleri çeken, akılları baştan alan kadın olarak tanımlandığı gibi hastalıkların ardından dokuda meydana gelen hasarlar olarak da tanımlanır. Afet kelimesi kız çocukları için kullanılabilen bir isimdir aynı zamanda. Bu yüzden anne ve babalar kız çocuklarına bu ismi koymak istediklerinde ne anlama geldiğini ya da kuranda geçip geçmediğini de araştırır. Afet kelimesinin kuranda herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır.

AFET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Afet kelimesinin eş anlamı yıkımdır. Yıkım kelimesi de doğa olayları sonucu ortaya çıkan hasarı tanımlamak için kullanılabilir. Bunun yanı sıra mecazi anlamda da yıkım kelimesi tercih edilebilir. Yıkmak eyleminden türeyen bu kelime afet kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanıldığında aynı anlamı karşılayacaktır.

AFET KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Yaşanılan afet sonrasında her yer su altında kalmıştı.

1999 Marmara Depremi Türkiye'de en çok can kaybının yaşandığı afettir.

Japonya afetlere karşı hazırlıklı olmasıyla çok şiddetli depremlerde bile hasar almadı.

YIKIM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM