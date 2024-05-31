Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi TÜBİTAK Yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu
Giriş Tarihi: 31.5.2024 11:52 Son Güncelleme: 31.5.2024 11:54

Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi TÜBİTAK Yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu

Ankara'da düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Araştırma Projeleri yarışmasında Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi'nin "Elementler Arasında Adlı Kutu ve Dijital Oyunun Öğrencilerin Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi" projesi Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi TÜBİTAK Yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, "TÜBİTAK Ortaokul ve Lise öğrencileri Araştırma Projeleri yarışma finalinde 144 okuldan 355 öğrenci ve 179 proje arasından Türkiye üçüncülük ödülü alarak bizleri gururlandıran başta danışman öğretmenimiz Sinem Birgücü'yü, öğrencilerimizden Ecem Mina Kök'ü ve İlter Emir Kuzucu'yu tebrik ederim. Başarıları daim olsun." dedi.

Kökrek, projenin içeriği hakkında bilgiler vererek, "Elementler Arasında Adlı Kutu ve Dijital Oyunun Öğrencilerin Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi" projesinin, periyodik sistem konusu ile ilgili oluşturulan 'Elementler Arasında' adlı kutu ve dijital oyunun öğrencilere oynatılarak akademik başarının artırılması ve öğrenme sürecinde kalıcılığın sağlanması amaçladığını söyledi.

Projenin iki aşamadan oluştuğunu belirten Kökrek, "Birinci aşamada periyodik sistem ile ilgili kutu oyunu ve bu oyunun dijitalinin tasarlanması, ikinci aşamada ise oluşturulan oyunun öğrencilere uygulanarak oyunun akademik başarı ve kalıcılığa etkisinin gözlemlenmesi yer aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda oyunun akademik başarıyı arttırdığı ve kalıcılığı sağladığı gözlemlenmiştir." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi TÜBİTAK Yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA