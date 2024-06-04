Ağrılı Zeynep Çetin, "Yeşil Geleceğim, Ailem ve Ben" resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Yarışmada Türkiye birinciliği elde eden Zeynep Çetin'i ve emeği geçen görsel sanatlar öğretmeni Ahmet Kılıçarslan'ı tebrik eden Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin çeşitli dallarda katıldığı yarışmalarda güzel sonuçlar elde etmesi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Zeynep Çetin'in bu başarısı Ağrı'mız ve eğitim camiamız için büyük bir gurur kaynağıdır.

Kendisini ve emeği geçen görsel sanatlar öğretmeni Ahmet Kılıçarslan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kökrek ayrıca, farklı alanlarda yeteneklerini sergileyen tüm öğrencilere de desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.