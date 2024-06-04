Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Ağrılı Zeynep Çetin, "Yeşil Geleceğim, Ailem ve Ben" resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu
Giriş Tarihi: 4.6.2024 14:37 Son Güncelleme: 4.6.2024 15:24

Ağrılı Zeynep Çetin, "Yeşil Geleceğim, Ailem ve Ben" resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve ASELSAN iş birliği ile düzenlenen "Yeşil Geleceğim, Ailem ve Ben" temalı resim yarışmasında Ağrı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Zeynep Çetin Türkiye birincisi oldu.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrılı Zeynep Çetin, Yeşil Geleceğim, Ailem ve Ben resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Yarışmada Türkiye birinciliği elde eden Zeynep Çetin'i ve emeği geçen görsel sanatlar öğretmeni Ahmet Kılıçarslan'ı tebrik eden Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin çeşitli dallarda katıldığı yarışmalarda güzel sonuçlar elde etmesi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Zeynep Çetin'in bu başarısı Ağrı'mız ve eğitim camiamız için büyük bir gurur kaynağıdır.

Kendisini ve emeği geçen görsel sanatlar öğretmeni Ahmet Kılıçarslan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kökrek ayrıca, farklı alanlarda yeteneklerini sergileyen tüm öğrencilere de desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ağrılı Zeynep Çetin, "Yeşil Geleceğim, Ailem ve Ben" resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA