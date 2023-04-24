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Giriş Tarihi: 25.4.2023

Ağustosta telafi programı başlayacak

Ağustosta telafi programı başlayacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin vurduğu 11 ildeki öğrencilerin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı düzenleneceğini duyurdu. Deprem dolayısıyla eğitime ara vermek zorunda kalan öğrenciler, telafi dersleriyle arayı kapatacak. Malatya'da 8 ilçe, Kahramanmaraş'ta 2 ilçe, Hatay'da 7 ilçe, Adıyaman'da 5 ilçede 27 Mart itibarıyla eğitim öğretimin başladığını aktaran Özer, bugün itibarıyla deprem bölgesindeki tüm ilçelerde eğitim öğretimin başladığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 45 bin öğretmen atamasının son 20 yılın tek seferdeki en yüksek atama olduğunu söyleyen Özer, "8 Mayıs itibarıyla bu atamaları gerçekleştireceğiz. Yüzde 50'nin üzerinde öğretmeni 10 ilimizdeki restorasyon çalışmalarına destek olmak için görevlendireceğiz, ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz" ifadelerini kullandı. ANKARA
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Ağustosta telafi programı başlayacak
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