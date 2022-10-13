Ağzı Kulaklarına Varmak Deyiminin Anlamı Nedir? Ağzı Kulaklarına Varmak Deyim Anlamı, TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Kullanımı

Deyimler ve atasözleri geçmişten günümüze kadar gelmiştir ve cümle içinde de kullanılabilmektedir. Özellikle bu şekilde kullanıldığında ise cümlenin anlamı güçlenmekte ve ifade edilmesi de bu şekilde kolaylaşmaktadır. Dilimizde sıkça tercih edilen deyimler arasında ise ağzı kulaklarına varmak deyimi gelmektedir. Genellikle bir olay sonrası çok sevinmeyi ifade eden bu deyiminin geniş kapsamlı anlamı da merak edilen konu başlıkları arasında yerini alıyor. Peki; ağzı kulaklarına varmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ve cümle içinde örneği ile ağzı kulaklarına varmak deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

AĞZI KULAKLARINA VARMAK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Anlamı: Beklenmedik bir olay karşısında çok sevinmek.

Anlamı: Mutsuzken gelen bir haber ile neşelenmek ve mutlu olmak

AĞZI KULAKLARINA VARMAK NE DEMEK?

İlk akla gelen anlamı; bir olay ya da alınan haber sonrası kişinin çok sevinmesi anlamı taşıyan ağzı kulaklarına varmak deyimi pek çok anlamda da kullanılabilir. Beklenen bir müjdeye ulaşılması, mutsuz bir anda gelen mutlu bir haber alınması, beklenen bir olayın gerçekleşmesi sonucu gelen sevinç gibi anlamlar taşımaktadır. Ağzı kulaklarına varmak deyimi cümle içerisinde mutluluk ifadelerinde kullanılır ve sıkça tercih edilmektedir.

AĞZI KULAKLARINA VARMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ