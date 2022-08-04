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Giriş Tarihi: 4.8.2022

Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Portalı (AYDEP) ile Mekansız Üniversite

Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Portalı AYDEP ile Mekansız Üniversite
"Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi"nin (AYDEP), bugün geldiği noktada Türk Patent ve Marka Kurumundan patent alarak birçok üniversite ve eğitim kurumuna örnek oldu. Rektör Karakaya konuyla ilgili şunları söyledi: ''AYDEP sayesinde pandemi sırasında eğitime hiç ara vermedik, senkron ve asenkron ders yapma fırsatı sunduk. Yeterlilikler çerçevesi programı doğrultusunda ders hedeflerinin belirlenmesi, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin planlanması ve uygulanması gerekiyor. AYDEP öğrenme yönetim sisteminde amaç; hoca ve öğrenciyi en iyi eğitimöğretim şartlarına hazırlamak ve öğrencinin yeterlilik kazanarak mesleki becerisiyle hayatta başarılı olmasını sağlamaktır'' dedi.
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Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Portalı (AYDEP) ile Mekansız Üniversite
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