Ahmet Bican Ercilasun Kimdir? Ahmet Bican Ercilasun Hayatı, Kitapları ve Çalışmaları

Aslen Kıbrıslı olan ancak İzmir'de dünyaya gelen Ahmet Bican Ercilasun kimdir diyenlere, onun Türk dili ve edebiyatı ile Türk tarihi hakkında önemli eserlere imza atmış bir yazar ve Türkolog olduğu söylenebilir. Türk Lehçeleri Grameri ve Türk'ün Kayıp Kitabı Ulu Han Ata, Ahmet Bican Ercilasun kitapları ve makaleleri ile ilgili verilebilecek örneklerden bazılarıdır. Onu anlamak için Ahmet Bican Ercilasun çalışmaları ve eserleri muhakkak okunmalıdır.
Türk dil bilimci, yazar ve bir Türkolog olan Ahmet Bican Ercilasun, 1943 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İlkokula burada başlamış ve bitirdikten sonra ortaöğretime de İzmir'de devam etmiştir. İzmir İmam Hatip Okulu'ndan ve daha sonra Ayvalık Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için 1963'te İstanbul'a gelmiş ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kayıt yaptırmıştır. Dört yıllık eğitim sürecini tamamladıktan sonra 1967 senesinde Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde asistanlık görevine başlamıştır. Ercilasun doktora tezini, "Kars İli Ağızları - Ses Bilgisi" üzerine yazmış ve doktor ünvanına sahip olmuştur.
University of Washington'da misafir araştırmacı olabilmek için 1976 - 1977 yılları arasında ABD'de yaşamıştır. 1983 yılında ise Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde başkanlık yapmaya başlamıştır. Daha sonraki yıllarda Gazi Üniversitesi'nde farklı görevlere getirilmiş, 2001'de Kırgızistan'ın Manas Üniversitesi'nde misafir profesörlük yapmış ve 2005 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olmuştur. Ercilasun, günümüzde hala Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde uzaktan ders vermeye devam etmektedir.
Türk dili ve edebiyatına ışık tutan birçok eseri ve makalesi olan yazar, kariyeri boyunca Çağdaş Türk Lehçe ve Şiveleri ile ilgili birçok çalışmaya da imza atmıştır. Başarılı bir eğitimci olmasının yanı sıra iyi bir araştırmacı, yazar ve Türkbilimcidir. Onun en ünlü eserleri arasında şunlar yer alır:
Arpaçay Köylerinden Derlemeler (Araştırma) - 1976
Bugünkü Türk Alfabeleri I-II (Araştırma) - 1977
Kars İli Ağızları - Ses Bilgisi (Araştırma) - 1983
Kutadgu Bilig Grameri - Fiil (Araştırma) - 1984
Dilde Birlik (Makale) - 1984
Uygur Halk Masalları (Derleme) - 1989
Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri (İnceleme) - 1990
Moğolistan ve Çin Günlüğü (Gezi Yazısı) - 1991
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Araştırma) - 1991/1992
Türk Dünyası Üzerine İncelemeler (İnceleme) - 1993
Türk Dili 1-2-3-4 (İnceleme) - 1994/1996
Gülnar (Roman) - 1998
Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi (İnceleme) - 2004
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I -Fiil- Basit Çekim (İnceleme) - 2006
2BA Beden Beyin Akımı (Roman) - 2006
Makaleler-Dil-Destan-Tarih-Edebiyat (Makale) - 2007
Türk Lehçeleri Grameri (İnceleme) - 2007
Türk'ün Kayıp Kitabı Ulu Han Ata (Roman) - 2015
Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları (İnceleme) - 2016
Atsız Türkçülüğün Mistik Önderi (Biyografi) - 2018