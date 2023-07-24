Ahmet Bican Ercilasun Kimdir? Ahmet Bican Ercilasun Hayatı, Kitapları ve Çalışmaları

Aslen Kıbrıslı olan ancak İzmir'de dünyaya gelen Ahmet Bican Ercilasun kimdir diyenlere, onun Türk dili ve edebiyatı ile Türk tarihi hakkında önemli eserlere imza atmış bir yazar ve Türkolog olduğu söylenebilir. Türk Lehçeleri Grameri ve Türk'ün Kayıp Kitabı Ulu Han Ata, Ahmet Bican Ercilasun kitapları ve makaleleri ile ilgili verilebilecek örneklerden bazılarıdır. Onu anlamak için Ahmet Bican Ercilasun çalışmaları ve eserleri muhakkak okunmalıdır.

Ahmet Bican Ercilasun Kimdir?

Türk dil bilimci, yazar ve bir Türkolog olan Ahmet Bican Ercilasun, 1943 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İlkokula burada başlamış ve bitirdikten sonra ortaöğretime de İzmir'de devam etmiştir. İzmir İmam Hatip Okulu'ndan ve daha sonra Ayvalık Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için 1963'te İstanbul'a gelmiş ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kayıt yaptırmıştır. Dört yıllık eğitim sürecini tamamladıktan sonra 1967 senesinde Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde asistanlık görevine başlamıştır. Ercilasun doktora tezini, "Kars İli Ağızları - Ses Bilgisi" üzerine yazmış ve doktor ünvanına sahip olmuştur.

University of Washington'da misafir araştırmacı olabilmek için 1976 - 1977 yılları arasında ABD'de yaşamıştır. 1983 yılında ise Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde başkanlık yapmaya başlamıştır. Daha sonraki yıllarda Gazi Üniversitesi'nde farklı görevlere getirilmiş, 2001'de Kırgızistan'ın Manas Üniversitesi'nde misafir profesörlük yapmış ve 2005 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olmuştur. Ercilasun, günümüzde hala Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde uzaktan ders vermeye devam etmektedir.

Ahmet Bican Ercilasun Eserleri Nelerdir?

Türk dili ve edebiyatına ışık tutan birçok eseri ve makalesi olan yazar, kariyeri boyunca Çağdaş Türk Lehçe ve Şiveleri ile ilgili birçok çalışmaya da imza atmıştır. Başarılı bir eğitimci olmasının yanı sıra iyi bir araştırmacı, yazar ve Türkbilimcidir. Onun en ünlü eserleri arasında şunlar yer alır:

Arpaçay Köylerinden Derlemeler (Araştırma) - 1976

Bugünkü Türk Alfabeleri I-II (Araştırma) - 1977

Kars İli Ağızları - Ses Bilgisi (Araştırma) - 1983

Kutadgu Bilig Grameri - Fiil (Araştırma) - 1984

Dilde Birlik (Makale) - 1984

Uygur Halk Masalları (Derleme) - 1989

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri (İnceleme) - 1990

Moğolistan ve Çin Günlüğü (Gezi Yazısı) - 1991

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Araştırma) - 1991/1992

Türk Dünyası Üzerine İncelemeler (İnceleme) - 1993

Türk Dili 1-2-3-4 (İnceleme) - 1994/1996

Gülnar (Roman) - 1998

Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi (İnceleme) - 2004

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I -Fiil- Basit Çekim (İnceleme) - 2006

2BA Beden Beyin Akımı (Roman) - 2006

Makaleler-Dil-Destan-Tarih-Edebiyat (Makale) - 2007

Türk Lehçeleri Grameri (İnceleme) - 2007

Türk'ün Kayıp Kitabı Ulu Han Ata (Roman) - 2015

Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları (İnceleme) - 2016

Atsız Türkçülüğün Mistik Önderi (Biyografi) - 2018