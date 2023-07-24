Ahmet Taşağıl Kimdir? Ahmet Taşağıl Hayatı, Kitapları ve Çalışmaları

Kültürümüzün önemli kısımlarından biri de tarihimizdir. Tarih hakkında ne kadar bilgiye sahip olursak bir o kadar da kendi kültürümüze hakim, bilinçli kişiler oluruz. Bu sebeplerden okul sıralarında başlayan Tarih eğitimi her zaman iç içe olduğumuz bir alandır. Tarih konusunda büyük emekleri olan birçok tarihçi-araştırmacı üstat olması hepimiz için büyük şans. Ahmet Taşağıl kitapları ve makaleleri eski Türk Devletleri hakkında pek çok bilgi içeren kıymetli eserlerdir. Ülkemizin en önemli tarihçilerinden birisi olduğu için 'Ahmet Taşağıl kimdir?', bu sorunun yanıtlarını ele aldık.

Ahmet Taşağıl Kimdir?

Ünlü Türk tarihçisi Ahmet Taşağıl, 14 Şubat 1964 tarihinde İzmit ilimizin Karamürsel ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul ve lise eğitimini İzmit'te tamamlayan tarihçi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1985 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin akabinde Orta Asya tarihi ve kültürüne hakim olabilmek, bunun yanı sıra Çince öğrenebilmek adına Tayvan'a gidip çeşitli fakültelerde dersler ve seminerlere katılmıştır. Shih-fan Üniversitesinin Etnoloji Araştırmaları Enstitüsünde tarih dersleri ve Cheng-chih Üniversitesinin Çin Dili bölümünde Çince dersleri almıştır. Buradaki eğitimine devam ederken Çin arşivlerini inceleyerek Türk tarihine ait bilgiler araştırıp derlemiştir. Hemen hemen 1 yıl kadar sonra Türkiye'ye dönen Ahmet Taşağıl İstanbul Üniversitesinde 'Gök-Türk Ülkesine Gelen Çinli Elçilerin Raporlarına Göre Gök-Türk Çin İlişkileri' isimli teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardından aynı bölümde doktorasını da tamamlayan tarihçi Mimar Sinan Üniversitesinde akademik kadroya dahil olmuş, burada pek çok önemli çalışmalara imza atmış ve profesör unvanı kazanmıştır. Ahmet Taşağıl günümüzde Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü başkanlığı ve rektör yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Ahmet Taşağıl Çalışmaları Ve Kitapları

Ahmet Taşağıl özellikle İslam öncesi dönemde var olan Türk Devletleri hakkında çokça araştırmalar yapmış, bu araştırmalarını derleyerek çok kez kitap ve tez haline getirmiş bir akademisyendir. Kendisi Çince, Rusça, İngilizce ile başta Kazakça ve Kırgızca olmak üzere pek çok Türk lehçesi bilmektedir. Türk Tarihçisinin eğitim ve kariyer hayatı boyunca yaptıkları çalışmalar ve kitapları şunlardır;