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Giriş Tarihi: 31.3.2022 17:33 Son Güncelleme: 31.3.2022 17:33

Ahmet Yesevi Kimdir? Hoca Ahmet Yesevi'nin Hayatı Ve Eserleri

Ahmet Yesevi Kimdir? Hoca Ahmet Yesevi’nin Hayatı Ve Eserleri

Ahmet Yesevi, İslam dünyası için çok önemli bir kişiliktir. Aynı zamanda Türkler için de Ahmet Yesevi çok önemli bir yer tutar çünkü o hayatını Türklük ve İslamiyet’in kaynaşmasına, İslamiyet’in daha iyi anlaşılmasına adamış ve bu yönde çalışmalar da gerçekleştirmiştir. Kendisi hayatının hiçbir döneminde Anadolu’ya gelmemesine rağmen yaşadığı dönemde de şimdi de Anadolu insanı tarafından bilinmekte ve sonsuz sevgi, saygı ile anılmaktadır. Peki ya Ahmet Yesevi Kimdir? İşte Hoca Ahmet Yesevi’nin Hayatı ve Eserleri…

Ahmet Yesevi günümüzde Kazakistan olarak bilinen ülkenin sınırları içerisinde doğmuştur ve bu bölgelerde hayatını geçirmiştir. Kendisi yaşadığı zaman diliminde her zaman mütevazı, ilmi ile ilgilenen, İslam felsefesi ve düşüncesi üzerine çalışan, Türklük ve Türkçe'ye hizmet eden biri olmuştur. Günümüzde hala Ahmet Yesevi sevilmekte ve okunmaktadır.

Ahmet Yesevi Kimdir?

Ahmet Yesevi, sayısız denecek kadar çok şiir yazmış, Türk Halk şiirinin öncülerinden kabul edilen, oldukça önemli bir matasavvıf, edebiyatçıdır. 1093 yılında bugün Kazakistan olarak bilinen ülkede doğmuş ve 1166 yılında hayata gözlerini yummuştur.

Kendisi ilk Türk mutasavvıf olma unvanını taşımaktadır. Kendisi Yesevilik, Sufizm ve Alevilik akımlarının yayılmasına doğrudan öncülük etmiştir diyebiliriz.

Ahmet Yesevinin Hayatı

Ahmet Yesevi çok küçük yaşta anne ve babasını ne yazık ki kaybetmiştir. Ablası Gevher Şehnaz ile birlikte Buhara'ya göç ettiği bilinir. Ahmet Yesevi, burada Yusuf Hamedan tarafından manevi eğitiminden geçirilmiştir. Daha sonra kendisi tasavvuf eğitimi de almıştır. Tüm bu eğitimlerin üzerinden belli bir zaman geçince Ahmet Yesevi doğduğu yere dönmüş ve buradaki insanlara yardım edip, doğru yolu göstermeyi kendine amaç edinmiştir.

63 yaşından sonraki dönemde ise kendisi, tekkesinin avlusuna bir çilehane yaptırmış ve buraya girerek hayatının geri kalan kısmını burada geçirmiştir. Ahmet Yesevi'nin eğitim aldığı zaman aralığında halifelik yaptığı da onun hakkındaki rivayetler arasındadır.

Bizler Ahmet Yesevi'yi diğer tüm dünya halkları gibi tanıyoruz. Fakat Ahmet Yesevi'nin genelde Anadolu'ya geldiği düşünülmektedir, belki adından dolayı böyle bir yanılgı vardır fakat bunun yanlış olduğunu söylemek gerekiyor. Ahmet Yesevi hayatı boyunca hiç Anadolu'ya gelmemiştir. Fakat o, döneminde Anadolu insanı tarafından biliniyor ve seviliyordu. Çünkü Ahmet Yesevi İslam değerleri ile Türk kültürünü birleştiren, Türk boylarının İslamiyete olan inancının artmasını sağlamış ve İslamiyet'e geçiş aşamasını kolaylaştırmıştır.

Yesevi, Arapça ve Farsçayı çok iyi bilirdi. Fakat onu özel kılan özelliklerinden bir tanesi de, çok iyi Arapça ve Farsça bilmesine rağmen eserlerinde inatla Türkçe'yi kullanmasıdır. Divan-ı Hikmet adını verdiği bir eserde tüm şiirlerini toplamıştır.

Ahmet Yesevi Hangi Devlette Yaşadı?

Karahanlılar'ın hüküm sürdüğü bir dönemde Türkistan şehrinin yakınlarında bulunan Sayram kentinde doğan Ahmet Yesevi, Karahanlılar devleti içerisinde yaşamıştır.

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Ahmet Yesevi Kimdir? Hoca Ahmet Yesevi'nin Hayatı Ve Eserleri
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