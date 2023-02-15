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Giriş Tarihi: 15.2.2023 15:02 Son Güncelleme: 15.2.2023 16:30

AİBÜ yasta: Depremde 9 öğrencimizi kaybettik

6 Şubat tarihinde meydana 7.7’lik ve ardından 7.6’lık depremin ardından, Abant İzzet Baysal Üniversite eğitim ve öğretim gören 9 öğrenci hayatlarını, göçük altında kalarak kaybettiler.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
AİBÜ yasta: Depremde 9 öğrencimizi kaybettik

Okulların tatil olması nedeniyle depremden önce ailelerinin yanına giden 9 AİBÜ öğrencisi göçük altında kalarak yaşamlarını yitirdi. Öğrencilerimizin yanı sıra, birçok öğrenci ailesi de hayatlarını kaybetti.

Depremde hayatlarını kaybeden öğrenci ve yaşadıkları şehirler şunlar;

Dilara Şen/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Hatay

Melike Kaya/ İletişim Fakültesi - Gaziantep

Diyar Hami/ Mühendislik Fakültesi - Suriye

Beyza Nazife Ayar/ Fen Edebiyar Fakültesi - Kahramanmaraş

Deniz Bilgin Selçuk/ Eğitim Fakültesi - Kütahya

Tuğçe Açıkgöz/ Mühendislik Fakültesi - Kahramanmaraş

Yusuf Miçooğulları/ Eğitim Fakültesi - Hatay

Cansu Dinçer Kavlak/ Eğitim Fakültesi - Bartın

Meteson Ustamazman/ Eğitim Fakültesi - Kahramanmaraş

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AİBÜ yasta: Depremde 9 öğrencimizi kaybettik
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