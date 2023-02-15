AİBÜ yasta: Depremde 9 öğrencimizi kaybettik

Okulların tatil olması nedeniyle depremden önce ailelerinin yanına giden 9 AİBÜ öğrencisi göçük altında kalarak yaşamlarını yitirdi. Öğrencilerimizin yanı sıra, birçok öğrenci ailesi de hayatlarını kaybetti.
Depremde hayatlarını kaybeden öğrenci ve yaşadıkları şehirler şunlar;
Dilara Şen/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Hatay
Melike Kaya/ İletişim Fakültesi - Gaziantep
Diyar Hami/ Mühendislik Fakültesi - Suriye
Beyza Nazife Ayar/ Fen Edebiyar Fakültesi - Kahramanmaraş
Deniz Bilgin Selçuk/ Eğitim Fakültesi - Kütahya
Tuğçe Açıkgöz/ Mühendislik Fakültesi - Kahramanmaraş
Yusuf Miçooğulları/ Eğitim Fakültesi - Hatay
Cansu Dinçer Kavlak/ Eğitim Fakültesi - Bartın
Meteson Ustamazman/ Eğitim Fakültesi - Kahramanmaraş