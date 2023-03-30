AİÇÜ, SCImago’da ilk 50’de yer aldı

AİÇÜ, SCImago'nun 2022 yılı Türkiye üniversiteler sıralamasında elde ettiği önemli başarı ile "Bilimin Sevgiyle Bütünleştiği Üniversite" sloganıyla çalışmalarını sürdürerek hem ulusal hem de uluslararası alanda elde ettiği başarılarla ismini duyurmaya devam ediyor. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitenin akademik yayınlarının artarak elde ettiği başarıdan dolayı memnun olduğunu dile getirdi. 15 yıllık geçmişi ile AİÇÜ'nün genç bir eğitim kurumu olduğunu belirten Prof. Dr. Karabulut, "Üniversitemiz, dünyada önemli bir yere sahip olan SCImago Institutions Rankings Yayın Değerlendirme Platformu'nun Dünya Üniversiteler Sıralamasındaki büyük başarısının yanı sıra Ülkemizdeki üniversiteler arasında 49'uncu sırada yer aldı. Üniversitemizin, birçok köklü eğitim kurumunu geride bırakarak Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk 50'de yer alması çok büyük bir başarı göstergesidir. Bunun yanı sıra Matematik alanında 21'inci, Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık alanında 44'üncü ve Kimya alanında 97'nci sıraya yükselmemiz önem arz etmektedir. Genç bir Üniversite olarak, başarı çıtamızı personel ve öğrencilerimizle birlikte daha da yukarıya taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.

SCImago Yayın Değerlendirme Platformu tarafından yapılan değerlendirme sonucu ortaya çıkan bu başarının, doğru yolda olduklarını ortaya koyduğunu söyleyen Prof. Dr. Karabulut, "Bu başarı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi çalışanlarının başarısıdır. Başarıda emeği bulunan akademisyenlerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum" dedi.