Aile Okulu, Cizre’de 1863 haneye ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlayan "Aile Okulu" projesi çerçevesinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1863 aileye ulaşıldı. Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Reşit Sevgi, aile yapısının olası risklere karşı daha korunaklı hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje sayesinde eğitici eğitimi alan öğretmenlerin sahada ailelerle buluştuğunu söyledi. Tüm velileri aile okullarına beklediklerini ifade eden Sevgi, "44 saatlik bir eğitimle aile değerleri, kültürel değerlerimiz, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişimin yanı sıra çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önlemeyle ilgili yaklaşımlarla 10 farklı alanda eğitimlerin veriliyor" dedi. Eğitimde aileye yatırımın önemine değinen Sevgi Aile Okulu Projesi'nde çocuklarının okul sıralarına oturan tüm velilere başarılar dileyerek projenin uygulanmasında emeği geçen herkese de teşekkür etti.