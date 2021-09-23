AK Parti’den yurt haberleriyle ilgili son dakika açıklaması: Öğrencilerimiz için seferberlik ilan ettik

Öğrenci yurtlarıyla ilgili muhalefet partilerinin iddiaları ve bazı medya kuruluşlarının yayınladığı haberlerle ilgili AK Parti'den son dakika açıklaması geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, öğrenci yurtlarına ilişkin "Bütün AK Partili belediyeler sonuna kadar öğrencilerimize yardımcı olacaklar." dedi. Özhaseki "Önümüzdeki günlerde hangi öğrencimiz ihtiyaç sahibi ise belediyelerimize müracaat edebilirler. Arkadaşlarımızın tamamı onların hizmetinde olacaklar, yerlerini yurtlarını ayarlayacaklar" açıklamasında bulundu.

Özhaseki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlamasıyla yurtlara talebin arttığını, özellikle yaşadıkları şehirlerin dışında eğitim gören gençlerin bir anda yurtlara müracaat ettiğini söyledi.