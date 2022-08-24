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Giriş Tarihi: 24.8.2022 16:44 Son Güncelleme: 24.8.2022 16:54

Akademik ve araştırma alanlarında işbirliği yapacaklar

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Akademik ve araştırma alanlarında işbirliği yapacaklar

Yakın Doğu Üniversitesi, Çin’in önemli metropollerinden Wuhan’da kurulu olan Hubei Üniversitesi ile akademik ve araştırma alanlarında iş birliği yapmak üzere protokol imzaladı.

2021 yılı içerisinde yayımladığı bilimsel makale sayısı bin 600'ün üzerinde olan YDÜ, AD Scientific Index'in "En İyi Üniversiteler 2022" listesinde onbeş bin 175 üniversite arasında dünya genelinde 552'inci sırada yer aldı. YDÜ, kısa süre önce Çin merkezli Shanghai Ranking tarafından açıklanan, dünya genelinde 196 ülkeden 5 bin üniversitenin değerlendirilmesiyle oluşturulan "2022 Global Ranking of Academic Subjects – Akademik Başlıklarda Global Sıralama" listede de "Elektrik ve Elektronik Mühendisliği" alanında 301-400 bandında yer alarak Koç Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi ile birlikte, bu alanda listeye giren üç Türk üniversitesinden biri olmuştu.

YDÜ'nün dünyanın farklı ülkelerinden, sayısı 150'ye ulaşan kurum ve üniversite ile akademik ve araştırma alanlarında iş birliği yaparak, KKTC'yi bilim dünyasında temsil etmeye devam ettiğini söyleyen YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Bilimsel etkinliğimizi ve üretkenliğimizi artırmak, bilim insanlarımızın ve öğrencilerimizin dünya ile çok daha hızlı bir şekilde entegre olabilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz iş birlikleri; sahip olduğumuz olanakları ve bilim üretme kabiliyetini dünya ile paylaşarak insanlığın hizmetine sunmamızın da önünü açıyor" dedi.

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Akademik ve araştırma alanlarında işbirliği yapacaklar
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