Akdeniz Foku Özellikleri - Akdeniz Foku Nerede Yaşar, Nasıl Bir Hayvandır?

Akdeniz foku Türkiye'de nerede yaşar sorusunun cevabı kuşkusuz Akdeniz olacaktır. Bahse konu canlı en çok nerede görülür ve kaç yıl yaşar gibi sorular da araştırmalara konu olmuştur. Akdeniz foku nasıl bir hayvandır ya da balık mıdır şeklinde araştırma yapan bilim insanları da vardır. Fokgiller familyasına mensup olan bu canlının özellikleri birçok kişi tarafından merak edilmiştir. Akdeniz foku nesli tükendi mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Akdeniz Foku Türkiye'de Nerede Yaşar?

Akdeniz foku, adından da anlaşılacağı üzere Akdeniz sahillerinde yaşayan bir deniz canlısıdır. Söz konusu canlı Batı Afrika'nın bir sahilinde de yaşamaktadır. Akdeniz foku dünyanın en nadir bulunan deniz memelilerinden biridir. Tüm bilim insanlarının ilgisini çeken bu canlının korunması ile ilgili çeşitli programlar hazırlanmıştır.

Akdeniz foku, bilinçsiz avlanma neticesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalmış bir deniz canlısıdır. Deniz ekosistemindeki dengenin bozulması ile birlikte söz konusu canlının yaşam alanı günden güne daralmıştır.

Akdeniz fokları daha çok insanlardan uzak kıyı, mağara ve kovuklarda yaşar. Özellikle kayalık sahiller, bu canlıların yaşaması için çok uygun alanlardır. Ülkemizde de İzmir'in Foça ilçesi dolaylarında bu canlının görüldüğüne şahit olunur. Bu canlı zaman zaman çakıllık kıyılar ve nehir ağızlarında da görülür.

Akdeniz Foklarının Nesli Tükendi Mi?

Akdeniz foklarının sayısı 20. YY'ın başlarına kadar binlerle ifade edilen aralıkta idi. Bilinçsiz avlanma sonucunda söz konusu canlıların yaşamı koruma altına alınmıştır. Bu kapsamda hazırlanan koruma programlarında kısmen başarı sağlandığı söylenebilir. Günümüzde Akdeniz foklarının 4 farklı ülke sularında yaşadığı görülür. Bunlar Türkiye, Yunanistan, Moritanya ve Madeira Adaları'dır. Atlantik ve Akdeniz sularında bu canlının yaşadığını söyleyebiliriz.

Akdeniz foklarının boy ortalaması ortalama 2-3 metre olup, ağırlıkları ise 200-300 kg civarındadır. Söz konusu canlıların ortalama ömürleri ise 35 yıldır. Bu canlıların iri vücudu ve tombul görünümü dikkat çekmektedir.