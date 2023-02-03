Akdeniz Meyve Sineği’ne “Dijital tuzak”

Geliştirilen cihaz, başta Akdeniz Meyve Sineği olmak üzere dijital ortamda tanımlanmak koşuluyla tüm zararlılarla mücadelede erken uyarı sistemi olarak kullanılabilecek. Muadillerine kıyasla çok daha etkin ve kolay işletilebilen cihaza ait bir de cep telefonu uygulaması geliştirildi. Sistemin parçası olan cep telefonu uygulamasıyla, önceden tanımlanmış zararlı eşik değerleri ve iklim parametreleri birlikte değerlendirilerek, günlük zararlı yoğunluğu hakkında üreticiler tespit ettikleri saat diliminde uyarı mesajı alacaklar.

Bu özellikleriyle sistem, iklim parametreleri ve zararlı yoğunluğu arasındaki ilişkinin, yapay zekâ teknolojisiyle modellenmesi sonucunda, üreticiler ve ilgili kurumlar için erken uyarı sistemi olarak kullanılabilecek. Geliştirilen dijital platformun yaygınlaşmasıyla, tarımsal ilaç uygulama sayı ve miktarının azalacağını vurgulayan Doç. Dr. Sait Muharrem Say, bu durumun üretim maliyetlerinde azalma, üretimde kalite ve miktar artışı ile çevre ve halk sağlığı alanlarında somut yararlar elde edileceğini ifade etti. Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Dündar da, geliştirilen dijital sistemin saha çalışmalarının tamamlandığını seri üretim için gerekli tescil ve patent işlemlerinin devam ettiğini vurguladı.