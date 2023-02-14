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Giriş Tarihi: 14.2.2023 12:31 Son Güncelleme: 14.2.2023 13:14

Akdeniz Üniversitesi depremde vefat eden öğrencilerine ağlıyor

Akdeniz Üniversitesi depremde kaybettiği 14 öğrencisine ağlıyor. Üniversite şuana kadar ismi belirlenen öğrencilerin tek tek isimlerini ve fotoğraflarını paylaşarak acılarını sonsuz olduğunu bildirdi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Akdeniz Üniversitesi depremde vefat eden öğrencilerine ağlıyor

Samsun'da yaşayan ve Ayeda Ercan'ın (20) Akdeniz Üniversitesi Buz Hokeyi takım arkadaşı Hatay'da oturan Pelin Aliye Günyaşar'ın (20) yanına ziyarete gittiği ve orda depreme yakalanarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Hatay'da depremde hayatını kaybeden sosyal birimler fakültesi öğrencisi Nazar Erol'lun almanca bölümünde okuyan kardeşi Ebru Erol ile birlikte can verdiği kaydedildi.

14 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Sıla Avcı Spor Bilimleri Fakültesi Osmaniye,

Ayeda ErcanSpor Bilimleri Fakültesi Hatay,

Mir Berke Mutlu Spor Bilimleri Fakültesi Adıyaman,

Birol Bozkurt İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kahramanmaraş,

Merve Nur Yıldız İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hatay,

İsmail Çakmak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Gaziantep,

Pelin Aliye Günyaşar Sosyal Bilimler MYO Hatay,

Nur Aslan Sosyal Bilimler MYO Hatay,

Ömer Taş Hukuk Fakültesi Adıyaman,

Fatih Karalar Mühendislik Fakültesi Adıyaman,

Aslı Süner Serik GSS Meslek Yüksek Okulu Hatay,

Nazar Erol Eğitim Fakültesi Hatay,

Ebru Erol Eğitim Fakültesi Hatay,

Adil Kadyrbekov Edebiyat Fakültesi Hatay.

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Akdeniz Üniversitesi depremde vefat eden öğrencilerine ağlıyor
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